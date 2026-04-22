Odontoiatria estetica: cosa sapere prima di scegliere un trattamento

L’odontoiatria estetica è un ramo dell’odontoiatria che, più che della cura dei denti, si occupa di migliorare l’armonia del sorriso. Lo fa intervenendo su colore, forma, proporzioni dei denti e, in alcuni casi, sulla funzionalità dei tessuti gengivali

L’odontoiatria estetica è un ramo dell’odontoiatria che, più che della cura dei denti, si occupa di migliorare l’armonia del sorriso. Lo fa intervenendo su colore, forma, proporzioni dei denti e, in alcuni casi, sulla funzionalità dei tessuti gengivali.

Interviene dunque anche in termini di comfort, a fronte di una migliore percezione di sé e persino dell’autostima.

I principali trattamenti dell’odontoiatria estetica

Vi proponiamo una panoramica dei principali trattamenti che vengono effettuati nell’odontoiatria estetica. Analizziamoli uno per uno.

Sbiancamento dei denti

Cominciamo dallo sbiancamento denti : un trattamento che permette di schiarire lo smalto riducendo macchie e discromie.

Non va confuso né con la pulizia né con lo smacchiamento professionale, rispetto ai quali, più che sulla rimozione di placca, patine e tartaro, agisce proprio sul colore del dente. Può essere eseguito sia presso uno studio dentistico così come a domicilio, se il dentista offre tale servizio.

Faccette dentali

Le faccette sono tra le soluzioni in ascesa dell’odontoiatria estetica. Si tratta di lamine sottili, di solito in ceramica, applicate sulla superficie esterna dei denti per correggere difetti di forma, colore, piccole fratture o lievi disallineamenti.

Si distinguono per la resa molto naturale, ma richiedono una valutazione clinica seria tanto in termini di fattibilità quanto per avere aspettative che possano dirsi realistiche.

Modellatura delle gengive

L’odontoiatria estetica può intervenire non soltanto sui denti ma anche sul contorno gengivale, per riequilibrare il sorriso.

Ciò ha senso in presenza di una sproporzione evidente o di un’esposizione gengivale marcata. Il risultato è un aspetto più equilibrato e armonioso. Per un recupero più veloce e una minore invasività, la gengivoplastica – questo il nome della procedura – dovrebbe essere conseguita attraverso l’uso di un laser.

Corone e ponti

Corone e ponti entrano in gioco quando occorre migliorare insieme estetica e funzionalità del cavo orale.

Le corone rappresentano una sorta di rivestimento del dente e possono essere utili in presenza di denti molto danneggiati, scheggiati o con otturazioni estese; i materiali più adoperati in chiave estetica sono ceramica e zirconio-ceramica.

I ponti, invece, risultano particolarmente efficaci per coprire gli spazi che si vengono a creare tra i denti in presenza di otturazioni estese.

Smacchiamento

Lo smacchiamento professionale consiste in una pulizia approfondita dello smalto e aiuta a rimuovere le pigmentazioni superficiali.

Meno invasivo dello sbiancamento, non ripristina però un colore luminoso del dente: si limita a togliere le macchie esterne di lieve entità.

Brillantino

Il brillantino dentale è un elemento decorativo che viene applicato sulla superficie dello smalto. Pur non richiedendo perforazioni come un piercing, va comunque eseguito da un professionista, previa verifica dell’assenza di carie, placca eccessiva o altre criticità.

L’applicazione è veloce e poco invasiva.

Quando ricorrere all’odontoiatria estetica e a chi rivolgersi

Come si può vedere non sempre è possibile optare per le soluzioni dell’odontoiatria estetica, che hanno senso nei seguenti casi:

presenza di discromie evidenti, piccole fratture, difetti di forma o sproporzioni gengivali;

sussiste un disagio estetico reale;

il dentista conferma che il trattamento è compatibile con la salute orale.

È preferibile invece soprassedere in presenza di carie, infiammazioni gengivali o altre problematiche, ma anche qualora si propendesse per un risultato artificiale, uniforme e innaturale.

Fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati e con un’esperienza specifica in odontoiatria estetica, in grado di padroneggiare le opportune dotazioni tecnologiche.

Alla luce del connubio tra professionalità e costi ridotti, diverse persone decidono di optare per i centri dentistici in Croazia. È una buona soluzione, a patto di verificare la reputazione e impostare un piano di cura serio.