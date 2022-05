Oggi si celebra la Giornata dell’Europa, tante le iniziative in tutta Italia

Oggi, 9 maggio, ricorre la Giornata dell’Europa, anniversario della Dichiarazione Schuman del 1950, considerata come l’atto di nascita di ciò che oggi chiamiamo Unione europea. Una Festa che vede protagonisti gli stessi cittadini europei nella cerimonia conclusiva della Conferenza sul futuro dell’Europa, attualmente in corso al Parlamento Europeo di Strasburgo.

European citizens are showing the way. Today we listen to their contributions at the closing event of the Conference on the Future of Europe.#EuropeDay #TheFutureIsYours https://t.co/MpP8ItgOfK — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 9, 2022

Giornata dell’Europa, una ricca agenda di iniziative

Tante le iniziative previste per questa giornata. Quest’anno, in particolare, la Festa dell’Europea avrà uno spazio importante all’Eurovision Village di Torino, con ospiti di grande rilievo del panorama musicale e artistico italiano e internazionale. Una serie di eventi organizzati dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea, animeranno la città.

Un’agenda ricca di appuntamenti che cominciano presso lo stand “Unione europea” al Parco del Valentino, continuano alla Scuola Holden con l’evento “Da Ventotene a Kyiv. Costruire l’Europa del futuro” e culminano sul palco dell’Eurovision Village con il concerto “Europe for Peace”. Notizie, dibattiti e musica per pensare insieme il futuro dell’Europa, ricordando il progetto di pace e democrazia della Dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950.

Per tutto il giorno sui canali Rai, tv, radio e web, troveranno spazio momenti di confronto e approfondimento per spiegare cosa è stata e cosa è oggi l’Unione Europea.

A Roma, inoltre, in Piazza del Campidoglio, si terrà il concerto dei Filarmonici di Roma con i violinisti Semchuk (ucraino) e Milas (russa) ed il coro Tyrtarion, per celebrare l’Europa e ricordare David Sassoli.

🇪🇺 Oggi, ore 19.30 #FestadellEuropa

📍 Piazza del Campidoglio Per celebrare l’Europa e ricordare #DavidSassoli, concerto dei Filarmonici di Roma con i violinisti Semchuk (ucraino) e Milas (russa) ed il coro Tyrtarion. Live https://t.co/nUcWMJjm6j ℹ 👉 https://t.co/ro11RGMUBb pic.twitter.com/nZGSEmdj1c — Parlamento europeo (@Europarl_IT) May 9, 2022

A Venezia appuntamento con la X^ edizione della Festa dell’Europa 2022, che si chiuderà il 31 maggio, con il titolo “Verso un Europa sostenibile” e un focus sulla sostenibilità ambientale ed economica, la crescita verde e il green deal europeo.

A Firenze, invece, è in corso il Festival d’Europa Firenze. Fino al 12 maggio la città si trasforma in un luogo di incontro, condivisione e riflessione sull’Europa, i suoi cittadini e il suo futuro, rendendo Firenze un living-lab per la comunicazione dei valori e delle politiche dell’Unione Europea.

“Quanto raggiunto fino ad oggi rappresenta un percorso aperto, non statico e men che mai concluso: sono molte le responsabilità di oggi, come anche quelle che si delineano all’orizzonte – ha dichiarato per l’occasione il Centro Europeo Consumatori Italia. – Innanzitutto, il confronto con il dramma della guerra che si sta consumando davanti alle porte di casa, con esiti tutt’altro che scontati. E poi, il ruolo che l’UE dovrà avere in sfide sempre più impegnative con le altre nazioni leader del mondo, nel corso di questa prima parte di XXI° secolo. Infine, la scommessa, la più importante di tutte, per il futuro di tutti noi: la preservazione ed il ripristino dell’Ambiente“.

La Festa anche nelle scuole

In occasione della Giornata dell’Europa, nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione ha promosso un hackathon creativo – “Futura Yeah!” (Youth European Action Hackathon) – dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di costruire una campagna di valorizzazione della scuola futura ispirata ai valori dell’Europa. È “Futura Yeah!” (Youth European Action Hackathon).

Oggi l’evento finale, con la premiazione e la presentazione dei progetti realizzati dai ragazzi. Una giuria composta da docenti e referenti del Ministero ha individuato le idee e il progetto migliore e la squadra vincitrice avrà l’opportunità di proseguire l’esperienza formativa partecipando a Fiera Didacta.

