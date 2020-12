Panettone, Pandoro e dolci di Natale, cosa ci raccontano le etichette sugli scaffali

Lievitazione naturale da pasta acida, zucchero, uova, burro. Sono gli ingredienti base di Panettone e Pandoro in vendita nelle versioni classiche, varianti e imitazioni. Abbiamo fotografato le liste degli ingredienti per spiegarvi le etichette dei dolci di Natale più famosi

Il Natale che è alle porte sarà un Natale più sobrio. Tra regole anti-contagio e soldi che non ci sono, si prevedono minori eccessi alimentari. Ma il Panettone, il re delle festività natalizie, insieme al Pandoro non mancherà. Siamo andati a fotografare le etichette di questi dolci di Natale per eccellenza per scoprire quanto sia importante saper leggere la lista degli ingredienti.

Panettone e Pandoro, ricette a regola d’arte

La denominazione Panettone è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida. Gli ingredienti sono fissati dalla legge, anche per quel che riguarda le percentuali: zucchero; uova di gallina di categoria “A” (cioè uova fresche) o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; materia grassa butirrica (cioè burro), in quantità non inferiore al 16%; uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al 20%; lievito naturale costituito da pasta acida; sale.

Nella foto evidenziata troviamo questi ingredienti. Per l’uvetta e le scorze di arancia candite è presente anche l’indicazione della percentuale in quanto questi due ingredienti sono evidenziati accanto alla denominazione di vendita.

Lo stesso vale per il Pandoro, la cui ricetta deve prevedere farina di frumento; zucchero; uova di gallina di categoria “A” o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al 20%; lievito naturale costituito da pasta acida; aromi di vaniglia o vanillina; sale. In aggiunta, il produttore può inserire anche: latte e derivati; malto; burro di cacao; zuccheri; lievito fino al limite dell’1%; zucchero impalpabile; aromi naturali e naturali identici; emulsionanti; acido sorbico; sorbato di potassio.

Le versioni classiche e le varianti del Panettone & co.

Come rilevato dall’indagine di Federconsumatori una famiglia su quattro preferisce le versioni classiche e tradizionali, seguite da quelle al cioccolato. Le varianti sono ammesse a patto che in etichetta, accanto alla denominazione riservata, siano indicate tutte le variazioni sul tema, per consentire così al consumatore di comprendere agevolmente le reali caratteristiche del prodotto che lo differenziano dalla versione classica.

Le regole di produzione e commercializzazione sono identiche sia per i prodotti industriali che per i prodotti artigianali, per i prodotti di piccole dimensioni come i Panettoncini o i Pandorini e per quelli venduti direttamente nei laboratori. In questo caso le informazioni dovranno essere riportate in un cartello sul banco di vendita un cartello.

Non mancano sugli scaffali dolci di Natale con denominazioni diverse e quindi più o meno lontani da quelle ricette che la legge prevede per i tutelati Panettone e Pandoro. Attenzione alla lista degli ingredienti: potrebbero essere presenti ingredienti meno nobili rispetto alle versioni classiche, ad esempio grassi vegetali al posto del burro, come l’olio di colza o di palma.