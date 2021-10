Parte il Mese dell’Educazione Finanziaria: risparmio, investimenti, previdenza

Al via oggi la quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria (#OttobreEdufin2021), l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).

Tanti gli appuntamenti in programma: seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti, con l’obiettivo di offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza.

Educazione finanziaria, Italia in ritardo

Secondo l’indagine IACOFI della Banca d’Italia (2020), il livello di alfabetizzazione degli italiani conferma la posizione di ritardo del nostro Paese nel confronto internazionale, già emersa nel 2017. Secondo l’analisi, l’istruzione è individuata come la variabile principale che influenza l’alfabetizzazione seguita, a distanza, dall’età. Pertanto, spiega Banca d’Italia, la nostra posizione di retroguardia nella classifica OCSE è legata, in parte, dai livelli minori livelli di istruzione e dalla quota più alta di anziani rispetto agli altri Paesi.

Le stime confermano, comunque, che gli italiani tra il 2017 e il 2020 hanno migliorato le conoscenze finanziarie.

Nell’indagine, inoltre, veniva chiesta ai rispondenti un’autovalutazione delle proprie conoscenze finanziarie. Oltre il 50% degli intervistati aveva valutato il proprio livello di cultura finanziaria inferiore a quello medio, contro una media di circa il 20% nei paesi OCSE. Le donne, inoltre, tendono a sottostimare maggiormente le proprie conoscenze rispetto agli uomini: un terzo di esse ritiene di possedere un livello di conoscenza più basso della media nonostante il loro punteggio risulti superiore; tra gli uomini la quota è 26%.

Le iniziative di #OttobreEdufin2021

Il Mese si apre, come ogni anno, con la World Investor Week (Wiw), la Settimana mondiale dell’investitore. Tornano, inoltre, la Giornata dell’educazione assicurativa, l’11 ottobre, e la Settimana dell’educazione previdenziale, dal 18 al 24 ottobre.

Ad inaugurare #OttobreEdufin2021, questa mattina, un appuntamento in teatro promosso dalla Banca d’Italia, che fino al 31 ottobre porterà in tutta Italia tante iniziative.

Hanno partecipato il Vice Direttore Generale della Banca d’Italia Piero Cipollone, che – intervistato da Paolo Calabresi – ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’istruzione e della cultura finanziaria come motore dello sviluppo personale.

Sono intervenuti, inoltre, gli imprenditori Paolo Gentilini e Alessandra De Caro, le campionesse olimpiche Alessandra Sensini e Irene Vecchi e la campionessa paralimpica Eleonora De Paolis. Tra gli ospiti anche Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia, e Annamaria Lusardi, Direttrice del Comitato di educazione finanziaria.

Educazione finanziaria nelle scuole

Qual è l’impatto dei nostri comportamenti sul pianeta, l’economia e la società? Qual è l’impatto delle nostre scelte? Quanto è importante agire subito? Cosa cambia se prestiamo maggiore attenzione ai nostri comportamenti?

Gli studenti di Ragusa potranno trovare una risposta a queste domande nelle dirette streaming rivolte a tutte le scuole primarie e secondarie di II grado del territorio, per avvicinare gli studenti all’educazione finanziaria e sostenibile da differenti prospettive.

Infatti, in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria e del Festival della Sostenibilità ASviS, Banca Agricola Popolare di Ragusa e FEduF (ABI) propongono agli studenti delle scuole primarie e secondarie di II grado di Ragusa due incontri online con al centro il tema della sostenibilità: “Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia?”, per le secondarie di II grado, il prossimo 6 ottobre e “Diventare sostenibili”, per le scuole primarie, il 7 ottobre.

Gli incontri, condotti dai divulgatori della Fondazione creata da ABI insieme agli esperti di Banca Agricola Popolare di Ragusa, intendono sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sui temi dell’economia circolare e della gestione consapevole delle risorse.

In particolare, l’evento “Diventare cittadini sostenibili” vuole stimolare nei bambini una prima riflessione sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole.

I docenti potranno far realizzare ai bambini salvadanai, utilizzando materiali di recupero (es. bottiglie di plastica, scatole, decorazioni da abiti non più utilizzabili, ecc…). Una volta realizzati, i salvadanai dovranno essere fotografati e inviati agli indirizzi scuola@feduf.it e comunicazione@bapr, insieme a uno slogan o un pensiero sul tema della sostenibilità, del risparmio e della tutela delle risorse naturali.