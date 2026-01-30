Passepartout, MDC: al via la seconda edizione delle best practices di sostenibilità

Difesa dalle frodi, trasformazione ed educazione digitale, consumi sostenibili ed economia circolare, tutela della salute sono i temi affrontati dal progetto “Passepartout, per consumatori intelligenti”. E il Movimento Difesa del Cittadino riparte con la seconda edizione della mappatura delle best practices sui modelli di sostenibilità, realizzata nell’ambito del progetto.

L’iniziativa segue il grande interesse riscontrato del primo anno della “Mappatura best practices – L’Italia in circolo”. L’indagine è volta a raccogliere e descrivere modelli di sostenibilità adottati dalle aziende, no-profit come dalle pubbliche amministrazioni che hanno trasformato in maniera significativa la catena del valore generando una generale riduzione dei costi con diretto beneficio della collettività. Come per la prima edizione, anche quest’anno ci sarà la somministrazione online di un questionario che sarà aperto al pubblico per la sua compilazione sino al 30 agosto 2026.

Alla fine del percorso si terrà un evento aperto al pubblico dove le migliori realtà saranno messe in contatto per condividere la propria best practice, creare network e pensare al futuro insieme della sostenibilità con azioni concrete e progettazioni. I risultati della mappatura verranno illustrati sia con una campagna di comunicazione ad hoc sia in una Guida.