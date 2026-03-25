Lo smart working ha rivoluzionato il modo di lavorare ma ha anche portato nuove insidie per la salute, come la pericolosa abitudine di mangiare direttamente alla scrivania

Pausa pranzo al PC e sedentarietà: come difendere digestione e fegato nello smart working

Lo smart working, che da necessità nel periodo del Covid-19 si è trasformato in una pratica abitudine lavorativa, ha indubbiamente rivoluzionato il modo di vivere la professione. Sono tanti i vantaggi portati dallo smart working, a partire dalla maggiore flessibilità lavorativa. Inoltre non c’è bisogno di recarsi fisicamente sul posto di lavoro, azzerando quindi i costi per i mezzi pubblici, per il carburante nell’auto o per il parcheggio.

Tuttavia, il lavoro agile ha portato anche nuove insidie per la salute, come la pericolosa abitudine di mangiare direttamente alla scrivania, senza mai staccare gli occhi dallo schermo. Questa pratica, abbinata all’eccessiva sedentarietà, rappresenta un rischio concreto per il nostro apparato digerente, in particolare per il fegato.

Restare 8 ore davanti al computer nella stessa posizione irrigidisce la muscolatura e rallenta pericolosamente il metabolismo. Nei seguenti paragrafi analizziamo i principali pericoli dello smart working e come difenderci da queste cattive abitudini con semplici “best practice” quotidiane.

I pericoli dello smart working all’ora di pranzo

Lo smart working rischia di essere un nemico silenzioso soprattutto quando bisogna mangiare. Molte persone pranzano velocemente e distrattamente con una mano sulla tastiera e l’altra con un panino. Restare con lo sguardo fisso al pc, impedisce al cervello di concentrarsi sul cibo. Questo fenomeno, noto come alimentazione distratta, ci porta a masticare troppo in fretta e a ingurgitare aria, provocando problemi fastidiosi come gonfiori addominali, meteorismo e pesantezza post-prandiale. La prima digestione infatti avviene proprio nella bocca e quindi, saltare questo passaggio, sovraccarica notevolmente lo stomaco.

Un altro problema serio con il quale fare i conti è la postura. Stare seduti troppo a lungo alla scrivania ci porta ad assumere posizioni curve e innaturali, con le spalle chiuse in avanti e l’addome compresso. Questa posizione riduce lo spazio a disposizione dello stomaco e dell’intestino, che fanno fatica a compiere i naturali movimenti per assimilare il cibo.

A farne le spese è anche il fegato, un organo fondamentale per filtrare ciò che mangiamo. Il fegato ha bisogno di un metabolismo veloce e attivo per smaltire efficacemente le tossine, ma questa posizione ne compromette le funzionalità. L’immobilità prolungata infatti rallenta la circolazione sanguigna a livello epatico, rendendo il fegato pigro e meno efficace nel suo cruciale lavoro di depurazione.

Come staccare davvero?

Per contrastare questi problemi, bisogna staccare realmente e creare una separazione fisica tra il luogo di lavoro e lo spazio dedicato al pranzo. Per prima cosa, dopo circa un paio d’ore, è opportuno alzarsi e fare una pausa di 5-10 minuti per ricaricare le pile. Quando poi arriva l’ora di mangiare, bisogna chiudere il computer, alzarsi dalla sedia e andare a pranzare in un’altra stanza. Dopo aver preparato la tavola, vanno dedicati almeno 20-30 minuti esclusivamente al pasto, permettendo al sistema nervoso di passare da uno stato di allerta e stress (quando si lavora) a uno stato di rilassamento e digestione (quando si mangia).

Vanno scelti con cura anche gli alimenti, preferendo pasti leggeri ma nutrienti. Un’insalata mista arricchita da proteine magre, come pollo, pesce o legumi, e una moderata fonte di carboidrati forniscono energia a lungo rilascio, evitando quei picchi glicemici che provocano la sonnolenza pomeridiana.

Allo stesso modo sono da evitare cibi ricchi di grassi, fritture o piatti ultra-processati, che richiedono un notevole lavoro al fegato. Infine, dopo aver terminato il pasto, sarebbe opportuno resistere alla tentazione di sedersi subito a lavorare. La cosa migliore è concedersi una breve passeggiata di 10 minuti, anche all’interno delle stanze, per favorire lo svuotamento gastrico e riattivare la circolazione.

Idratazione e integratori naturali per supportare l’organismo

Oltre a curare l’alimentazione e a ritagliarsi dei momenti in cui alzarsi dalla sedia e staccare fisicamente dal lavoro, è necessario mantenere il corpo costantemente idratato. Chi lavora a lungo davanti al computer, spesso dimentica di bere acqua, consumando molti caffè per mantenere alta la concentrazione. Tuttavia l’eccesso di caffeina, unito a un consumo molto limitato di acqua, porta alla disidratazione, all’irritazione delle pareti dello stomaco e a un ulteriore affaticamento del fegato. Il consiglio è di tenere sempre a portata di mano una bottiglia d’acqua, o prepararsi delle tisane calde o tiepide a base di erbe da sorseggiare durante la giornata, per stimolare la produzione di bile e agevolare le funzionalità del fegato nel corso della giornata lavorativa.

Nei periodi di forte stress lavorativo, quando la stanchezza si fa sentire più del solito, questi semplici accorgimenti potrebbero non bastare. In questi casi si può ricorrere alle soluzioni Schoum, che comprendono integratori alimentari naturali che supportano il benessere psicofisico grazie ad estratti vegetali e principi attivi accuratamente scelti.

Inserire un aiuto mirato all’interno della propria routine quotidiana, assieme a una netta separazione degli spazi tra lavoro e vita privata, consente di sfruttare realmente i vantaggi dello smart working, mantenendo il corpo sano e preservando le corrette funzionalità del fegato.