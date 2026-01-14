Pedaggi autostradali: aumenti contenuti, ma viaggiare costa sempre di più

Dal 1° gennaio sono scattati i rincari legati all’inflazione. L’analisi di 38 tratte mostra incrementi medi limitati, ma grandi differenze territoriali e un impatto significativo per chi usa l’auto ogni giorno.

Dal 1° gennaio 2026 le tariffe dei pedaggi autostradali sono state aggiornate in base all’inflazione programmata. Il Ministero dei Trasporti ha indicato un incremento medio dell’1,5%, mentre l’analisi condotta da Altroconsumo su 38 tratte significative della rete italiana restituisce un aumento medio effettivo dell’1,1%. Un dato che, preso isolatamente, può sembrare contenuto, ma che va inserito in un contesto di tariffe già elevate e di un utilizzo quotidiano dell’autostrada da parte di molti automobilisti.

Rincari diffusi, ma spesso di pochi centesimi

Nella maggior parte dei casi gli aumenti dei pedaggi si traducono in 10 o 20 centesimi a tratta. Succede su collegamenti molto frequentati del Nord Italia, come Dalmine-Milano Est, Bergamo-Milano Est o Trento Nord-Bolzano Sud, dove l’incremento percentuale supera anche il 2%. Su tratte brevi, come Agrate Brianza-Milano (A4), la variazione percentuale appare più marcata proprio perché applicata a importi ridotti, senza però determinare un forte aggravio in valore assoluto.

Il vero problema emerge guardando al medio-lungo periodo. Per chi percorre l’autostrada ogni giorno, anche pochi centesimi in più diventano una spesa annua rilevante. Pendolari e lavoratori si trovano così a sostenere costi crescenti, spesso in assenza di alternative di trasporto pubblico efficienti, soprattutto lungo le direttrici extraurbane.

Le tratte più care in rapporto ai chilometri

Rapportando il pedaggio ai chilometri percorsi, il quadro diventa più critico. Alcune tratte superano i 14 euro ogni 100 km, come la Novara Est-Milano Ghisolfa, mentre la Torino Rondissone-Novara Ovest si avvicina a questa soglia. Anche in Lazio, Campania e lungo l’Adriatico non mancano collegamenti oltre i 10 euro ogni 100 km, confermando l’elevato costo strutturale della rete italiana.

Circa un terzo delle tratte analizzate non registra aumenti nel 2026, con differenze marcate tra Nord, Centro e Sud e il caso particolare della Sicilia, dove alcune autostrade restano gratuite. Ne emerge un sistema poco uniforme, in cui i costi non sempre riflettono qualità e servizi offerti agli utenti.