Pelletteria di lusso, Corte Ue: l’uso di un numero fittizio nel marchio può ingannare i consumatori

La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che l’inserimento di un numero in un marchio, che evoca un’eredità storica fittizia, può essere considerato ingannevole per il pubblico

L’inserimento di un numero in un marchio, che evoca un’eredità storica fittizia, può essere considerato ingannevole per il pubblico. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, nell’ambito di un caso riguardante il settore della pelletteria di lusso.

“Quando un numero incluso in un marchio evoca un anno di fondazione d’impresa remoto e quindi una tradizione antica, che tuttavia non corrisponde alla realtà, ciò può indurre in errore i consumatori circa la qualità e il prestigio dei prodotti“, spiega la Corte.

Pelletteria di lusso, il caso

La società francese Fauré Le Page Paris, fondata nel 2009 – si legge nella nota della Corte Ue – ha acquisito il marchio «Fauré Le Page» e ha successivamente depositato taluni marchi recanti la dicitura «Fauré Le Page Paris 1717» per prodotti di pelletteria.

La società Goyard ST-Honoré, attiva nello stesso settore, ha contestato tali marchi dinanzi ai giudici francesi. A suo avviso, “la dicitura «1717» suggerisce erroneamente l’esistenza di una maison fondata nel XVIII secolo e la trasmissione di un savoir-faire antico“.

La storica Maison Fauré Le Page, specializzata nella vendita di armi e accessori, ha però cessato la propria attività nel 1992, mentre la Fauré Le Page Paris è stata fondata solo nel 2009.

La sentenza della Corte Ue

Adita della controversia, la Corte di cassazione francese ha chiesto alla Corte di giustizia se un marchio possa essere considerato ingannevole, ai sensi del diritto dell’Unione, quando include un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante un anno di fondazione d’impresa remoto, evocando così, in virtù di tale richiamo a un passato remoto, un savoir-faire di lunga data, quando invece tale savoir-faire non esiste.

La Corte dichiara, quindi, che “un marchio può essere ingannevole ai sensi del diritto dell’Unione quando include un numero che evoca un savoir-faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio ai prodotti per i quali tale marchio è registrato, quando invece un savoir-faire di tale estensione temporale non esiste“.

La Corte ricorda, in proposito, che “la disposizione applicabile vieta i marchi «che possono ingannare il pubblico» solo nei casi in cui il marchio in questione sia tale da indurre in errore il pubblico di riferimento in merito a una caratteristica dei prodotti o dei servizi che esso designa, quale la loro natura, la loro qualità o la loro provenienza geografica”. Inoltre aggiunge, basandosi sulla propria giurisprudenza precedente, che, “nel settore degli articoli di lusso, la qualità può derivare anche dallo stile e dall’immagine di prestigio”.

Spetta comunque al giudice nazionale valutare concretamente se il numero menzionato nei marchi in questione sia percepito come un anno che evoca un savoir-faire di lunga data, esaminando tali marchi nel loro insieme, tenendo conto, in particolare, della presenza, oltre che del numero 1717, del termine «Paris» e del messaggio che detti marchi veicolano.