Piani terapeutici, Cittadinanzattiva: si estenda la validità fino al termine dell’emergenza

“Sosteniamo l’appello della Federazione dell’Ordine dei Medici al Ministro della Salute, Roberto Speranza, e ai vertici dell’Agenzia del farmaco, perché si estenda la proroga dei piani terapeutici fino al termine dello stato di emergenza”, a chiederlo Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva.

Piani terapeutici, Cittadinanzattiva: trovare nuove modalità di gestione

L’associazione ritiene necessario “ripensare i piani terapeutici e trovare nuove modalità di gestione, semplificando la parte burocratica e concentrandosi sulla raccolta dei dati necessari per la parte terapeutica”.

“È assolutamente irricevibile – prosegue Gaudioso – la posizione di chi anche in questo caso dice “torniamo appena possibile a come stavamo prima del Covid”, semplicemente perché già prima dell’emergenza le cose non andavano bene per molte persone nel servizio sanitario e tra queste, ad esempio, molti malati cronici”.

“Crediamo sia arrivato il momento di realizzare un tavolo tra Ministero della Salute, Aifa, medici e organizzazioni civiche e di pazienti per ripensare insieme dei modelli che funzionino dal punto di vista dei cittadini, di chi gestisce il percorso di cura e delle istituzioni – conclude. – Bisogna fare un passo in avanti, le cose si possono fare meglio, ci sono tutte le condizioni per farlo”.