Piattaforme streaming, Adiconsum: in dieci giorni più di 2000 segnalazioni

Sono più di 2.000 le segnalazioni pervenute, in neanche 10 giorni, sui disservizi delle piattaforme streaming: questi i primi risultati del monitoraggio di Adiconsum sulla visione degli eventi trasmessi da piattaforme come Dazn, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+.

Piattaforme streaming, interruzione del buffering il problema maggiore

Secondo quanto è emerso dall’analisi di Adiconsum, la piattaforma con più segnalazioni è Dazn (84%), seguita da Infinity (13%) e Amazon Prime video (3%). Nessuna segnalazione, invece, per Netflix e Disney+ e una per NowTV.

I disservizi hanno colpito per il 98% la visione delle partite di calcio live e per il 2% gli eventi sportivi live in generale: al primo posto troviamo l’interruzione del buffering, con il 38% di segnalazioni, seguita dalla mancata visione totale (22%) e parziale (19%) e da altri (21%).

Tali problemi tecnici si si sono verificati di più su alcuni dispositivi/applicazioni che su altri: il 55% con App TV (Smart TV), seguita dal 15% con il Decoder Tim Vision e dal 10% con Firestick (altri 20%).

Infine, per quanto riguarda il tipo di connessione, il 43% dei disservizi si è manifestato con la fibra FTTH (43%), il 28% con la fibra FTTC, il 15% con l’ADSL e con altre (14%).

Adiconsum chiede l’intervento del Governo

Dai primi dati emersi dalle segnalazioni, risulta, dunque, che le criticità ci sono “anche perché – sottolinea Adiconsum – il Governo non ha ancora dato attuazione alla Risoluzione approvata dalla IX Commissione della Camera dei Deputati”.

“Solo il Governo, infatti – afferma l’associazione – può intervenire con dei provvedimenti d’urgenza, che, aumentando i poteri dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), le permetterebbero di regolamentare questi servizi OTT, attualmente esclusi da ogni controllo e dalle norme scritte nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche”.