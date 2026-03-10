Più libri più liberi, dal 4 all’8 dicembre torna la Fiera della piccola e media editoria

Dal 4 all’8 dicembre 2026, alla Nuvola dell’EUR a Roma, torna Più libri più liberi, la Fiera della piccola e media editoria, luogo di incontro per gli editori indipendenti, promossa dall’Associazione Italiana Editori.

Più libri più liberi, la 25ª edizione

Alla guida del progetto, accanto a Giorgio Zanchini, giornalista e autore, entra quest’anno lo scrittore Paolo Di Paolo, che – si legge in una nota – “avrà il compito di innovare il format dell’evento“.

“Il suo contributo – si legge – sarà orientato a mettere ulteriormente in luce il lavoro degli editori indipendenti, cuore della Fiera fin dalla sua nascita, favorendo una programmazione sempre più connessa ai cataloghi e alle proposte, per rifletterne la ricchezza e la pluralità, ripensando formule, percorsi e dialettica con i lettori”.

La costruzione della 25ª edizione si fonda quindi su un lavoro condiviso, che “intreccia sguardi e sensibilità diverse per dare forma a un programma ancora più rappresentativo della vitalità del settore”.

Nei prossimi mesi il gruppo di lavoro sarà ulteriormente ampliato con nuove figure dedicate in modo specifico alla sezione ragazzi e ai linguaggi della contemporaneità.