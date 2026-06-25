Polizze ancillari, SNA e Associazioni dei Consumatori lanciano un’indagine sulle pratiche commerciali
Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA) e le associazioni Confconsumatori, Assoutenti, Codici, Movimento Consumatori lanciano una survey per fare luce sulle dinamiche di vendita delle polizze assicurative attraverso i canali bancari
Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA) e le Associazioni dei Consumatori Confconsumatori, Assoutenti, Codici, Movimento Consumatori lanciano un’iniziativa congiunta per fare luce sulle dinamiche di vendita delle polizze assicurative attraverso i canali bancari. Al centro dell’indagine vi sono le cosiddette “polizze ancillari” – spiegano i promotori dell’iniziativa -, frequentemente abbinate all’erogazione di mutui o finanziamenti.
Sarà attiva fino al 31 luglio 2026, una Survey Nazionale aperta a tutti i cittadini, con lo scopo di mappare i bisogni reali dei clienti e verificare la conformità del comportamento di Banche e Finanziarie nella fase di vendita.
Vendita di polizze assicurative attraverso i canali bancari, l’indagine
La rete agenziale e i rappresentanti dei consumatori denunciano da tempo il rischio di forzature commerciali e l’indagine mira, dunque, a “far emergere la reale attività del canale bancario, che appare spesso tesa a massimizzare gli utili sulla vendita di prodotti a scapito delle effettive esigenze del consumatore“.
“Riceviamo costantemente segnalazioni di cittadini che si ritrovano a sottoscrivere coperture assicurative senza averne compreso i costi, i limiti e la reale utilità – sottolineano le associazioni dei consumatori. – Con questo questionario vogliamo raccogliere dati incontrovertibili per dimostrare se, e in che misura, vi siano condotte commerciali scorrette o opache che penalizzano i consumatori per gonfiare i bilanci degli istituti di credito.”
“Il collocamento di prodotti assicurativi richiede consulenza, professionalità e un’attenta analisi delle necessità del cliente, non può essere ridotto a una mera condizione per ottenere un prestito – dichiara SNA -. Il ruolo dell’Agente professionista è quello di guidare il cittadino verso una copertura consapevole. Le pratiche standardizzate o forzate minano la fiducia nel mercato assicurativo e ledono il principio di libera scelta del cittadino.”
I cittadini possono partecipare in forma anonima compilando il questionario disponibile sui siti e sui canali social delle Associazioni coinvolte. I dati raccolti saranno attentamente analizzati e comparati durante l’estate, per poi essere resi pubblici e discussi in un evento dedicato previsto per l’autunno.