Polizze auto, Tribunale di Torino: stop alle franchigie “punitive” per chi sceglie carrozzerie non convenzionate

Movimento Consumatori accoglie con favore la recente sentenza del tribunale di Torino, che stabilisce principi importanti a tutela degli assicurati contro pratiche contrattuali abusive nel settore assicurativo. La decisione riguarda, in particolare, le polizze auto.

La polizza in questione prevedeva una franchigia di 1.500 euro applicabile nel caso in cui l’assicurato avesse scelto di far riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria non convenzionata con la compagnia. A fronte di un danno di circa 2.700 euro, l’assicuratore aveva liquidato poco più di 1.300 euro, esclusivamente perché il consumatore aveva deciso di rivolgersi a un carrozziere di fiducia.

Polizze auto, la sentenza del Tribunale

Il tribunale di Torino ha stabilito che, anche se previsto dal contratto, un meccanismo del genere non può essere applicato quando comporta un sacrificio eccessivo per l’assicurato e non tutela alcun interesse concreto della compagnia.

“Secondo il giudice – spiega Movimento Consumatori – una clausola che penalizza economicamente il consumatore solo per aver scelto liberamente il riparatore si traduce in un esercizio abusivo del diritto e viola i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. In tali casi, la pretesa dell’assicuratore non può essere fatta valere”.

La sentenza “afferma con chiarezza un principio di grande importanza: non è legittimo utilizzare il contratto assicurativo per costringere indirettamente il consumatore a rivolgersi alle carrozzerie convenzionate attraverso penalizzazioni economiche ingiustificate”.

L’associazione sottolinea che “alla luce di questa pronuncia, risulta evidente che modelli contrattuali assicurativi fondati su franchigie o penalizzazioni economiche finalizzate a imporre di fatto le carrozzerie convenzionate non potranno più essere legittimamente utilizzati, poiché realizzano un meccanismo che danneggia ingiustificatamente i consumatori e altera l’equilibrio del rapporto contrattuale”.

Movimento Consumatori “continuerà a monitorare il mercato assicurativo e a promuovere azioni di tutela anche collettiva nei confronti di pratiche contrattuali che, come affermato dal tribunale di Torino, producono effetti abusivi e lesivi dei diritti dei consumatori“. Gli assicurati che ritengono di aver subito penalizzazioni ingiustificate possono rivolgersi al Movimento Consumatori per ricevere assistenza chiamando il numero unico nazionale 06 9480 7041 o compilando il Modulo online. MC potrà assistere i consumatori anche attraverso l’Arbitro Assicurativo.