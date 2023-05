Polizze Eurovita, partono il 31 maggio i webinar con gli esperti di Confconsumatori

Per rispondere ai dubbi dei numerosi risparmiatori colpiti dalla vicenda che coinvolge la compagnia assicurativa Eurovita, Confconsumatori darà il via, il prossimo 31 maggio, a una serie di webinar con i propri esperti

Al via gli appuntamenti via web organizzati da Confconsumatori per informare in modo diretto ed efficace i risparmiatori rispetto agli sviluppi della vicenda che coinvolge la compagnia assicurativa Eurovita. Ogni mese, fino al raggiungimento di una soluzione chiara, verrà realizzato un webinar pubblico sulla pagina Facebook “Confconsumatori Nazionale” e sugli altri canali dell’associazione. Il primo incontro si terrà online il 31 maggio.

Polizze Eurovita, gli obiettivi dei webinar

Sono tre i principali obiettivi di questa iniziativa:

a) tenere alta l’attenzione sul tema più importante del momento (circa 353.000 risparmiatori per oltre 15 miliardi di euro investiti) in materia di risparmio;

b) aggiornare costantemente i titolari di polizze delle novità che vanno via via evolvendo; c) individuare possibili soluzioni per chi possiede le polizze;

d) fornire risposte ai tanti dubbi dei risparmiatori abbandonati o a se stessi o a discorsi consolatori e vuoti; e) creare una community aggiornata e attenta che possa organizzare un pressing tecnicamente serio nei confronti di Eurovita, Ivass, possibili acquirenti e Ministero. Appare infatti poco serio e rispettoso che oggi, al tavolo delle soluzioni tecniche, non sia presente neanche un rappresentante dei 353.000 risparmiatori.

Il primo webinar si terrà mercoledì 31 maggio a partire dalle ore 16. I partecipanti potranno rivolgere le proprie domande ai tre relatori di Confconsumatori: il presidente nazionale Marco Festelli, l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore prodotti finanziari, e l’avvocato Grazia Ferdenzi, esperta di diritto bancario. Nei prossimi giorni saranno forniti maggiori dettagli rispetto alle diverse modalità per seguire gli incontri.

