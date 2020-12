Poste Italiane, Federconsumatori: sui disservizi di oggi gravi carenze informative

Migliaia di utenti hanno segnalato nella mattinata di oggi l’impossibilità di accedere ai servizi forniti da Poste Italiane PostePay e BancoPosta da web e da smartphone. È quanto si apprende dall’associazione Federconsumatori, che segnala anche disservizi relativi alla app PosteID per l’utilizzo dello SPID.

Poste Italiane, Federconsumatori: forse problema analogo a quello di Google

“È probabile – spiega l’associazione – che il down sia dovuto ad un problema tecnico analogo a quello che solo ieri ha bloccato i servizi Google, tuttavia Poste Italiane sta mostrando, come peraltro già accaduto in altre occasioni, notevoli lacune informative”.

“L’azienda – afferma Federconsumatori – non ha rilasciato comunicati né fornito alcuna indicazione sui canali ufficiali in merito ai disservizi in corso, impedendo così gli utenti di avere informazioni, anche di carattere generico, in merito ai tempi di riparazione”.

“Si tratta di una criticità improvvisa e di vasta portata – prosegue l’associazione – in merito alla quale non è però giustificabile la totale assenza di indicazioni ai clienti, peraltro in un periodo in cui i servizi online vengono utilizzati con particolare frequenza”.