Poste Italiane, in 7000 uffici postali sportelli unici per la PA e coworking

Poste Italiane contribuisce al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con circa 7.000 uffici postali dei comuni più piccoli, nei quali saranno aperti sportelli unici per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, e con una rete di oltre 200 aree di coworking su tutto il territorio nazionale.

Il piano di Poste Italiane

Poste Italiane è parte del PNRR con un piano che ha due direttrici. La prima riguarda la rete degli uffici postali: verranno portati alcuni servizi – che al momento vengono erogati esclusivamente da uffici della PA – all’interno degli uffici postali, che saranno rinnovati e modernizzati per accogliere sportelli per la pubblica amministrazione.

La seconda coinvolge la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Azienda, attraverso un progetto di coworking. Oltre 200 sedi di Poste Italiane potranno essere utilizzate da studenti, professionisti, imprese e startup. Verranno messi a disposizione edifici, palazzi storici situati in zone centrali delle città, per offrire spazi moderni a prezzi accessibili anche in zone dove i grandi player di settore non vanno ad investire.

