PosteMobile, 100 Giga in regalo per i disagi causati dai disservizi

PosteMobile regala 100 Giga agli utenti per i disagi creati dai disservizi del 28 settembre

“Per scusarci dei disagi causati il 28 settembre offriamo in regalo ai nostri clienti di telefonia mobile: 100 Giga gratuiti di navigazione Internet per un mese”. Questo il messaggio con cui PosteMobile annuncia l’indennizzo per gli utenti danneggiati dai disservizi dell’operatore lunedì 28 settembre.

“L’attivazione è automatica. I Giga di traffico Internet saranno validi per un mese da quando riceverai l’SMS di attivazione”.

PosteMobile, la vicenda

Lunedì scorso sono state tantissime le segnalazioni degli utenti rimasti isolati durante tutta la giornata, impossibilitati a ricevere o effettuare chiamate e ad utilizzare la linea internet. I problemi erano iniziati già in mattinata, su tutto il territorio, con un picco intorno alle 11:00. Anche il sito di PosteMobile risultava inaccessibile, per via di tempistiche di caricamento infinite.

La vicenda e le lamentele degli utenti, pervenute anche tramite i canali Facebook e Twitter, hanno poi richiamato l’attenzione di alcune associazioni dei consumatori, che sono intervenute chiedendo all’azienda di provvedere a risarcire i clienti danneggiati.

L’iniziativa “100 Giga in regalo”

L’iniziativa “100 Giga in regalo”, si legge sul sito PosteMobile, è dedicata a clienti privati e titolari di partita IVA in possesso di una SIM PosteMobile ricaricabile attiva alla data del 28/09/2020, e prevede l’erogazione gratuita di 100 Giga di traffico dati (equivalenti a 102.400 credit).

I Giga sono utilizzabili per la navigazione Internet entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS di attivazione, esclusivamente sul territorio nazionale.