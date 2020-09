PosteMobile, utenti isolati da stamattina a causa dei disservizi dell’operatore

Sono tantissime le segnalazioni degli utenti che lamentano problemi con la linea telefonica e con la trasmissione dati dell’operatore PosteMobile. Secondo quanto si apprende da fonti stampa, i problemi sembrano essere cominciati in mattinata su tutto il territorio, con un picco intorno alle 11:00.

Problemi anche sul sito, che risulta inaccessibile per via dei lunghissimi tempi di caricamento delle pagine.

PosteMobile, le segnalazioni degli utenti

“Tutta la famiglia isolata da ore. Chiamate importanti saltate”, scrive un utente su Twitter. Un altro utente, su Facebook, annuncia di voler cambiare gestore. Ma sono solo due delle tante segnalazioni pervenute tramite i social, da parte dei consumatori che da stamattina non riescono a effettuare chiamate o ricevere messaggi.

“Ci scusiamo, stiamo lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”, risponde l’azienda su Twitter. Per il momento, però, non è ancora arrivato nessun comunicato o commento ufficiale da parte di PosteMobile, che spieghi l’accaduto e giustifichi il protrarsi di questi disservizi a danno dei propri clienti.