Povertà sanitaria, al via oggi le Giornate di Raccolta del Farmaco

Durante la settimana di raccolta sarà possibile andare nelle farmacie che aderiscono e donare un medicinale per chi ha bisogno

Da oggi, 10 febbraio, fino a lunedì 16 si terrà la XXVI edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco (GRF), la campagna solidale promossa da Banco Farmaceutico per donare medicinali da automedicazione a persone in condizioni di povertà sanitaria.

Quest’anno più di 502.000 persone fragili si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria, 145.000 erano minori. Durante la settimana di raccolta sarà possibile andare nelle farmacie che aderiscono e donare un medicinale per chi ha bisogno.

L’elenco degli esercizi aderenti è consultabile su www.bancofarmaceutico.org.

Giornate di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa

Dal 2000, ogni anno, a febbraio, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per le realtà assistenziali e caritative del territorio. Ogni realtà – spiega Banco Farmaceutico – è collegata a una o più farmacie della propria provincia; il farmacista, in base alle indicazioni dalle associazioni benefiche, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

La Raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

In 24 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 7 milioni 991 mila farmaci, pari a un valore di superiore a 29,7 milioni di euro.