Pronti a contare, domani il webinar “Truffe e frodi. La tua bussola per navigare in sicurezza”

Proseguono gli incontri di informazione e formazione sull’educazione finanziaria realizzati nell’ambito del progetto “Pronti a Contare” finanziato dal Mimit. Dopo gli eventi in presenza di Palermo, Pescara, Matera, e il primo webinar del 17 giugno scorso, è ora la volta di un secondo webinar gratuito organizzato da Adiconsum per domani, 7 luglio.

Pronti a Contare

“Pronti a Contare” nasce per supportare i cittadini in un percorso di maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nell’uso del credito e dei servizi finanziari, contrastando il sovraindebitamento e promuovendo scelte informate. Le attività di info-formazione rappresentano uno dei pilastri operativi del progetto, dopo la fase di indagine nazionale che ha coinvolto migliaia di consumatori.

La ricerca realizzata per il progetto, presentata a febbraio, evidenzia che gli italiani mostrano un’alta fiducia nella propria capacità di gestire il denaro, ma questa alla prova dei fatti si infrange con le competenze reali. Si sentono “bravi con i soldi” ma spesso queste competenze sono parziali, come emerge dalla conoscenza incompleta dei termini finanziari, da una certa confusione (ad esempio fra carte di credito e di debito) e da alcune difficoltà concrete. Ancora: strumenti come il Buy Now, Pay Later sono in forte crescita fra i giovani ma con una scarsa percezione dei rischi. Rimane il gap fra Nord e Sud e rimangono differenze di genere nelle competenze e nella stessa percezione della propria preparazione finanziaria.

Il rischio sovraindebitamento delle famiglie è tema centrale. Secondo un recente studio promosso dal Comitato Interministeriale EDUFIN, circa 1 milione di italiani si trova in condizione di sovraindebitamento cronico, con il 2% della popolazione adulta che non riesce più a far fronte ai propri debiti. A questi si aggiungono circa 2 milioni di persone che, pur riuscendo a pagare, lo fanno con significativo ritardo, segnalando una situazione di potenziale rischio.

Gli incontri per i cittadini

Fino a settembre 2026, Adiconsum e le altre associazioni partner di Pronti a contare (Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino) organizzeranno una serie di incontri pubblici gratuiti su tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di fornire ai consumatori strumenti concreti di conoscenza e tutela su temi quali credito al consumo, pagamenti digitali, rateizzazioni, Buy Now Pay Later, cessione del quinto, microcredito e gestione consapevole del denaro.

Il prossimo incontro sarà dunque su “Truffe e frodi: La tua bussola per navigare in sicurezza”. Il webinar si svolgerà domani, martedì 7 luglio, dalle ore 10.30 alle 11.30, su piattaforma ZOOM. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per iscriversi basta inquadrare il QR Code presente nella locandina.

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