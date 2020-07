Rc Auto, la prima cosa da fare per risparmiare è evitare di restare ancorati alla vecchia assicurazione solo per pigrizia o abitudine: è importante confrontare i prezzi

L’annosa questione dell’assicurazione auto torna a bussare alle nostre porte. Dopo che è stata data la possibilità di sospendere la propria polizza in questo periodo di forte difficoltà per tutti, tra pro e contro, sembra che quest’anno siano però previsti una serie di aumenti nel settore. Ecco quindi le previsioni e i necessari consigli da seguire.

Assicurazione auto in aumento

Il rischio, quindi, è quello che ci siano per l’anno in corso rincari generalizzati dei prezzi delle polizze sia a causa del peggioramento delle classi di merito, per recuperare i minori guadagni registrati dalle compagnie di assicurazioni, derivati dalle nuove norme sull’Rc Auto familiare.

Stando quindi a quanto affermerebbe il Codacons, questo significherebbe polizze più care per tutti, peraltro con alcune categorie – come i single e i nuclei mono-veicolo – che si ritroveranno più penalizzate di altre. Per le molte famiglie già messe in difficoltà dal periodo appena trascorso, non gioverà sicuramente questo aumento delle spese.

Quasi 1,2 milioni di utenti vedranno peggiorare la loro classe di merito: sono infatti il 3,76% gli assicurati italiani che quest’anno pagheranno di più l’Rc Auto a causa di sinistri con colpa dichiarati nel 2019. Stando alle previsioni, sarà il Lazio la regione più toccata dal rincaro, seguita dalla Toscana e dalla Liguria; il Molise, invece, risulta essere quella nella quale sono stati denunciati meno sinistri con colpa.

Come risparmiare sull’Rc Auto

Risparmiare quindi diventerà sempre più importante e per molti rappresenterà una vera e propria sopravvivenza. E visto che del mezzo di trasporto proprio spesso non si può fare a meno, ecco quindi alcuni consigli utili da seguire. La prima cosa da fare è evitare di restare ancorati alla vecchia assicurazione solo per pigrizia o abitudine: è importante infatti confrontare i prezzi per vedere se ci siano offerte più adatte.

Esistono infatti compagnie che danno la possibilità di ottenere un preventivo per l’assicurazione auto direttamente online, quindi comodamente da casa per risparmiare tempo. Un dispositivo molto utile per risparmiare poi è la scatola nera per l’auto, l’apparecchio infatti provvederà a registrare sia le informazioni sul mezzo che il comportamento del conducente alla guida. Questo permetterà di avere dati certi e precisi in caso di sinistro, una diminuzione delle frodi con relativo abbassamento dell’Rc Auto, e inoltre funzionerà come segnalatore in caso di furto per il ritrovamento della macchina.

Altro espediente per risparmiare lo garantisce la legge Bersani, stando alla quale, nel rispetto di alcuni presupposti, se si acquista un veicolo nuovo o usato si può beneficiare di una classe di merito inferiore a quella di ingresso. Un ultimo consiglio per evitare di cadere in errore è quello di prestare molta attenzione, perché non sempre più economico significa anche più conveniente: bisogna infatti essere scrupolosi nello scegliere le giuste garanzie accessorie, cercando di cogliere un buon rapporto tra costi e utilità.

Nonostante gli aumenti previsti nel costo della propria assicurazione, quindi, i giusti accorgimenti possono permetterci di risparmiare.