Rc auto, polizze vita, le sfide per il futuro: oggi l’analisi durante l’Assemblea dell’ANIA

Nel 2022 i premi Rc auto sono diminuiti. In dodici anni si è ridotto drasticamente il divario dei prezzi rispetto alla media europea, da 213 euro nel periodo 2008-2012 a 40 euro nel 2022, nonché quello tra le diverse aree del territorio nazionale: è quanto emerso dalla relazione della presidente dell’ANIA, Maria Bianca Farina, presentata oggi in occasione dell’Assemblea 2023.

“Dobbiamo però essere consapevoli che stiamo entrando in una nuova fase – ha sottolineato Farina. – Già nell’anno appena concluso, le imprese che operano nel ramo per 100 euro di premi incassati ne hanno pagati 108 per il risarcimento dei danni e per il sostenimento delle spese. Gli aumenti della frequenza e del costo medio dei sinistri hanno determinato nel primo trimestre di quest’anno un rialzo del premio medio pagato dagli assicurati“.

ANIA: servono riforme organiche nel sistema Rc auto

Secondo la presidente dell’ANIA, quindi, “l’inversione del trend di lungo periodo evidenzia, chiaramente, la necessità di riforme organiche del sistema, che lo rendano sostenibile nel lungo termine”.

Farina si riferisce, in particolare, alla “revisione dell’impianto legislativo della r.c. auto, per garantire l’equità e il carattere inclusivo delle norme; alla modifica dell’imposizione fiscale sui premi, molto penalizzante nel confronto con gli altri paesi europei; alla definizione univoca del risarcimento dei danni per lesioni gravi alla persona, che sembra essere finalmente in dirittura d’arrivo”.

L’assicurazione vita

Le polizze vita tradizionali, secondo quanto dichiarato da Maria Bianca Farina, “si sono dimostrate nel 2022 l’unica asset class in grado di proteggere integralmente e mantenere indenni i risparmiatori, che hanno invece sperimentato nell’anno una perdita dell’11,7% sull’azionario e del 17,2% sull’obbligazionario europeo. Ma proprio le caratteristiche dei prodotti vita tradizionali – ha sottolineato – spiegano perché, a partire dalla seconda metà del 2022, le estinzioni anticipate dei contratti siano via via aumentate. Con il rialzo dei tassi i risparmiatori si sono, infatti, messi alla ricerca di rendimenti più elevati”.

Sul fronte polizze vita, non è mancato il riferimento alla Compagnia Eurovita e all’operazione di salvataggio che ha impegnato cinque grandi compagnie assicurative e 25 banche distributrici .

“Proprio il rialzo repentino dei tassi ha innescato la crisi di Eurovita – ha spiegato Farina – compagnia di medio-piccole dimensioni che – come puntualizzato dal Presidente dell’IVASS – era caratterizzata da specifiche debolezze. La crisi di questa compagnia, unica nella storia assicurativa italiana, ha impegnato negli ultimi mesi le Autorità, le imprese assicurative e le banche distributrici in una complessa operazione di sistema finalizzata a salvaguardare i risparmi dei clienti”.

Farina ricorda però che “occorre sempre tener presente che l’investimento in gestioni separate deve essere valutato sul lungo periodo. È inoltre indispensabile introdurre elementi di riforma del quadro normativo. Magari studiando misure ad hoc che limitino l’effetto sugli assicurati di perdite realizzate cedendo titoli minusvalenti a fronte di riscatti. Con lo sguardo rivolto al futuro, occorre inoltre introdurre un sistema di garanzie variabili nel tempo, ad esempio per 3-5 anni, ma saldamente ancorate agli andamenti dei tassi risk free”.

L’ANIA illustra le sfide per il futuro

La presidente dell’ANIA ha illustrato anche le sfide per il futuro del sistema assicurativo.

“All’Italia oggi serve un modello di welfare innovativo che possa integrare nel modo più equo ed efficiente l’uso di risorse pubbliche e private. Integrare le risorse dello Stato con quelle private – sotto la guida pubblica, naturalmente – potrebbe consentire di creare un sistema di protezione più inclusivo e capace di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini”.

Farina parla, quindi, dei rischi legati ai cambiamenti climatici: “Tutte le autorevoli raccomandazioni internazionali individuano l’assicurazione contro le catastrofi come strumento chiave per contenere le perdite. Essa favorisce finanziamenti rapidi per la ricostruzione e incentiva la mitigazione del rischio. […] Va definito un sistema ex ante pubblico-privato, che poggi sulla mutualizzazione dei rischi e garantisca attenzione rigorosa alla prevenzione, trasparenza nelle procedure, opportune modalità di finanziamento della gestione delle emergenze post-evento e, soprattutto, tempi certi e ragionevoli di risarcimento”.

