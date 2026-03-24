Referendum, Assoutenti: “Inserire in Costituzione la tutela dei consumatori”

Migliorare la giustizia e inserire la tutela dei consumatori in Costituzione. Dopo il referendum costituzionale, Assoutenti chiede di individuare, fra le riforme costituzionali capaci di unire fronti diversi, l’inserimento nella Carta della tutela dei consumatori.

Spiega il presidente dell’associazione Gabriele Melluso: «Il voto così partecipato degli italiani ci consegna un messaggio politico e istituzionale molto chiaro: la Costituzione si può cambiare solo se si è d’accordo tutti, così come seppero fare i padri costituenti, che pur appartenendo a ideologie diverse e contrapposte riuscirono a unirsi nell’interesse superiore della Nazione. Questo dovrebbe essere oggi il punto di riferimento per ogni forza politica».

La tutela dei consumatori in Costituzione

Per Assoutenti è arrivato il momento di “aprire una fase nuova, nella quale maggioranza e opposizione sappiano ritrovarsi attorno alle vere priorità dei cittadini”. Fra queste il miglioramento della giustizia come servizio alla cittadinanza.

«Se davvero si vuole individuare una riforma costituzionale capace di mettere insieme maggioranza e opposizione – conclude Melluso – questa è il riconoscimento, nell’ambito dell’articolo 41 della Costituzione, della tutela dei consumatori. In molti Paesi europei moderni questo principio è vigente da decenni; in Italia, invece, attende ancora di approdare definitivamente nella Carta costituzionale. È questa la sfida comune che la politica dovrebbe assumere come propria, per rafforzare i diritti dei cittadini e costruire un ordinamento più giusto, moderno ed equilibrato».