Referendum giustizia, Cittadinanzattiva e Movimento Consumatori invitano a votare NO

Il 22 e il 23 marzo si voterà per il referendum confermativo sulla cosiddetta riforma della giustizia. Le ragioni del NO per Movimento Consumatori e Cittadinanzattiva

Il 22 e il 23 marzo i cittadini italiano saranno chiamati a votare per il referendum confermativo sulla cosiddetta riforma della giustizia. Il primo giorno i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15.

“Le norme oggetti di voto riguardano la recente riforma costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025 che modifica l’ordinamento giurisdizionale italiano per separare le carriere di giudici e pubblici ministeri, istituendo due Consigli superiori della magistratura distinti (uno per giudicanti e uno per requirenti) e una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari (composta da 15 giudici, tra professori, avvocati e magistrati sorteggiati), che accentra la competenza disciplinare oggi in capo al Csm, come previsto dalla legge costituzionale approvata a fine 2025″. (Fonte: sky tg24)

Referendum giustizia, Cittadinanzattiva: riforma lontana dalle cittadine e dai cittadini

Cittadinanzattiva esprime la sua “ferma contrarietà” e il conseguente orientamento per il NO in vista del prossimo Referendum confermativo sulla giustizia.

Il primo elemento di critica riguarda il metodo: “una riforma così incisiva sull’ordinamento giudiziario e sull’equilibrio dei poteri dello Stato non può essere adottata senza un ampio dibattito pubblico e una larga discussione parlamentare, principi che stanno alla base della partecipazione civica”, sottolinea l’associazione.

Il secondo punto di contestazione riguarda “la distanza della riforma dalle reali esigenze e problemi delle cittadine e dei cittadini: infatti – spiega – non incide concretamente sulla tutela dei diritti, sull’accesso equo alla giustizia, sul giusto processo o sulla cultura della legalità. A ciò si aggiunge il forte rischio che una modifica costituzionale così poco condivisa e discussa possa alterare il delicato sistema di pesi e contrappesi su cui si fonda la democrazia italiana”.

Infine, Cittadinanzattiva manifesta “il suo totale disappunto per la decisione di non consentire il voto ai fuori sede, considerandola una inaccettabile compressione di un diritto costituzionale”.

“Per tutte queste motivazioni che sono emerse nel corso dell’Assemblea degli Enti Associati tenutasi il 21 febbraio – spiega Francesca Moccia, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva – indichiamo il nostro orientamento per il NO al referendum del 22 e 23 marzo ed invitiamo i cittadini a partecipare numerosi al voto, riappropriandosi di questo prezioso strumento di democrazia diretta”.

Movimento Consumatori: a rischio l’indipendenza della magistratura

Anche Movimento Consumatori invita gli elettori italiani a votare NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

“Consigliamo di votare NO perché – spiega l’associazione – se siamo chiamati a esprimerci nelle urne è solo perché il Governo non è riuscito ad approvare la riforma con le maggioranze parlamentari qualificate richieste dalla Costituzione ed ha deciso di rivolgersi al popolo anziché trovare un compromesso in Parlamento con le forze di opposizione”. Inoltre – sottolinea – “non si tratta di una riforma tesa a migliorare il servizio giustizia per il cittadino, aumentando efficienza e rapidità dei processi. Si tratta di una riforma dell’ordinamento giudiziario incentrata su pregiudizi che non dovrebbero trovare alveo in una democrazia”.

Per Movimento Consumatori “questa riforma non necessaria apre le porte a impostazioni contrarie ai capisaldi della giurisdizione italiana, soprattutto penale che è incardinata nel principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. È quindi una riforma inutile e molto pericolosa, che non rafforza la separazione dei poteri dello Stato, ma crea i presupposti perché la politica possa fare pressioni sulla magistratura. Pressioni che non si evincono tanto e solamente dal testo della riforma, ma che appaiono chiare, alla luce del clima politico che ha accompagnato questi mesi di campagna elettorale da parte delle proponenti forze politiche governative”.