Registro pubblico delle opposizioni, oggi il webinar di MDC per difendersi dal telemarketing

Prosegue la campagna informativa sul Registro pubblico delle opposizioni. E oggi pomeriggio l’appuntamento è con il webinar organizzato dal Movimento Difesa del Cittadino sul tema “Telemarketing aggressivo e pubblicità cartacea indesiderata: difendiamo con il Registro pubblico delle opposizioni” a partire dalle 17,30.

Oggi dunque il webinar sarà occasione per parlare delle modalità di adesione, dei vantaggi, delle possibilità concrete di gestione delle utenze, delle sanzioni per chi non rispetta le previsioni, del monitoraggio del Garante e di tutte le tematiche connesse all’introduzione del Registro pubblico delle opposizioni. Per il Movimento Difesa del Cittadino parteciperanno il presidente nazionale Antonio Longo e il portavoce nazionale Francesco Luongo, che ha curato i contenuti del webinar per renderli di facile fruizione e comprensione a tutti gli utenti. Per il RPO parteciperà l’Ing. Maurizio Pellegrini.

Il Registro pubblico delle opposizioni

L’associazione sta infatti seguendo la campagna informativa sul Registro, con il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di Invitalia S.p.A e insieme ad altre Associazioni di consumatori presenti sul territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza di questo strumento grazie al quale si può negare il consenso all’uso di un telemarketing aggressivo che non rispetta la volontà, la privacy e la libertà degli utenti.

Il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio pubblico e gratuito attraverso cui il cittadino può opporsi all’utilizzo del proprio numero telefonico, fisso o cellulare, e dell’indirizzo postale presente negli elenchi pubblici per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato. Con l’entrata in vigore del DPR 26 del 27.1.2022, che ha esteso il Registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali, è infatti possibile opporsi, in maniera semplice e rapida, all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali non richieste.

Se inizialmente tale possibilità era prevista solo per le utenze nazionali presenti negli elenchi telefonici pubblici, oggi si possono iscrivere tutti i numeri telefonici nazionali fissi o cellulari di chi intenda bloccare proposte di telemarketing non desiderate, semplicemente iscrivendosi sul sito www.registrodelleopposizioni.it e seguendo le istruzioni per la registrazione (oppure tramite telefono, chiamando il numero verde 800 957 766 in caso di utenze fisse o il numero 06 42986411 in caso di cellulari, o, ancora, tramite email utilizzando l’apposito modulo digitale).

È un servizio istituzionale gratuito del Ministero delle imprese e del Made in Italy, realizzato e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.

Il webinar sarà accessibile al link: https://zoom.us/j/96957905589? pwd= b3NEb0dKTEhGeGhJaFZ0c1g3RnN5QT 09

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!