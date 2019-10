Responsabilità bancaria, Poste Italiane si unisce al Global Compact

Poste Italiane aderisce al Global Compact dell’Onu per una economia più sostenibile

Poste Italiane si unisce alle aziende provenienti da 160 paesi nel mondo che hanno aderito al United Nations Global Compact (UNGC), il patto mondiale delle Nazioni Unite che incoraggia le aziende a promuovere attivamente i principi di condotta etica e di business responsabili.

L’adesione al Global Compact

È quanto informa una nota dell’azienda, che spiega come l’adesione al Global Compact impegni Poste nel consolidamento del ruolo di impresa socialmente responsabile e leader nella sostenibilità. Un passaggio, aggiunge Poste, che spinge inoltre all’adozione di comportamenti in linea ai criteri economici, sociali e ambientali che contribuiscono al successo aziendale e al benessere della comunità.

«L’ingresso nel Global Compact delle Nazioni Unite rappresenta un ulteriore segnale di rafforzamento nel percorso di sostenibilità intrapreso da Poste Italiane che segue il recente ingresso dell’azienda negli indici di sostenibilità Dow Jones – ha osservato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante – Poste Italiane è ormai parte integrante del processo di sviluppo sostenibile del Paese. Attraverso l’adesione al Global Compact è entrata a far parte di un network di imprese leader nella sostenibilità, impegnandosi a trovare soluzioni condivise e diventando punto di riferimento per le aziende che intendono promuovere la sostenibilità a supporto del Paese».

Si tratta, ha aggiunto Giuseppe Lasco, Vice Direttore Generale e Responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane, di «una tappa fondamentale del processo di integrazione della sostenibilità in Poste Italiane. L’adesione ai principi del Patto impegna ad adottare e diffondere in Italia e nel mondo pratiche di business etiche nel rispetto dei migliori standard di riferimento. La partecipazione al Global Compact fornisce anche l’opportunità di unirsi alle migliori aziende in ambito di sostenibilità, sostenendo un progetto condiviso con l’obiettivo di raggiungere i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite».