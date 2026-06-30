Rilevare un’attività già avviata: cosa valutare

Sono diversi gli aspetti da monitorare con attenzione quando si tratta di rilevare un’attività già avviata e ottimizzare i benefici di tale soluzione. Uno in particolare è l’affidabilità

Rilevare un’attività già avviata rappresenta una decisione delicata e con diversi elementi a favore. Permette infatti di non dover partire completamente da zero, contando su una reputazione e un potenziale bacino di utenti degni di nota, ma non è esente da rischi.

Occorre infatti prestare particolare attenzione non solo alla tipologia di attività, ma alla sua situazione economica, alla reputazione costruita nel tempo, alle prospettive di crescita del business.

Pertanto, sono diversi gli aspetti da monitorare con attenzione quando si tratta di rilevare un’attività già avviata e ottimizzare i benefici di tale soluzione. Uno in particolare è l’affidabilità: un fattore in grado di fare la differenza. È quanto emerge da un caso specifico come quello che riportiamo di seguito.

Un esempio di una realtà affidabile da valutare

Non tutte le realtà rilevabili offrono le medesime garanzie, per questo di seguito proponiamo un caso concreto di una che offre concreti margini di affidabilità.

Bloomest Laundry è un ottimo esempio , infatti, di come confrontandosi con un partner consolidato ed esperto risulti possibile effettuare una riqualificazione efficace di un locale sfitto. Ciò si dimostra possibile grazie a un supporto ottimale anche in termini di formazione e marketing.

Parliamo del resto del principale network di lavanderie self-service in Italia e in Europa, nato in collaborazione con un’azienda storica come Miele, rinomata per i suoi elettrodomestici e impianti professionali. Si rivela perciò l’interlocutore ideale per aprire un business sempre più diffuso e di successo.

Cosa valutare prima di subentrare in un’attività già avviata?

I fattori da attenzionare prima di subentrare in qualsiasi tipo di attività sono molteplici. Analizziamoli nei dettagli.

Due diligence finanziaria, fiscale e contabile

La Due diligence rappresenta un’attività di analisi, verifica e controllo di un’impresa che ha come oggetto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Nella Due diligence contabile e fiscale vengono presi in esame:

bilanci;

conto economico;

conformità a livello civilistico e fiscale;

libri contabili e libri IVA;

DDR;

eventuali accertamenti da parte delle autorità competenti.

La Due diligence finanziaria è ancora più importante nel caso si desideri subentrare in un’attività perché consente di valutare i punti di debolezza e quelli di forza dell’impresa target rispetto ai parametri finanziari: flussi di cassa, indebitamento e redditività. Permette quindi di acquisire elementi concreti per fare delle previsioni in chiave futuribile.

Stato di asset e macchinari

L’analisi di questi aspetti è simile, per molti versi, a quando in una casa si valutano gli impianti, che dovranno essere non solo a norma, ma in buone condizioni a livello strutturale, questo almeno rispetto all’investimento previsto.

Tale valutazione consente anche di fare le opportune valutazioni in termini di costi aggiuntivi qualora si rivelasse necessario effettuare delle sostituzioni.

Reputazione

La reputazione è un bene prezioso ed è ciò per cui, se positiva, vale davvero la pena acquisire un’attività. È un valore aggiunto immateriale: il bene che si costruisce in un arco di tempo maggiore, soprattutto quando si parte da zero. Se non è solida, meglio lasciar perdere l’impresa.

La gestione del contratto, nel segno della trasparenza e della consapevolezza

Una volta presi in esame gli aspetti analizzati in precedenza, non resta che procedere al contratto: la parte più delicata perché vincolante. Per questo è importante analizzare con accuratezza le condizioni che si vanno a sottoscrivere, in termini di “oneri e onori”.

In questa fase è utile confrontarsi con un legale di fiducia, spesso affiancato da un consulente finanziario specializzato, così da procedere nell’inoltro di modifiche/chiarimenti prima della firma: prima che il contratto diventi da ipotetico a effettivo.

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