Rinnovabili, 59 le nuove Comunità Energetiche censite tra giugno 2021 e maggio 2022

Da un lato Amministrazioni pubbliche, imprese e territori che si muovono per realizzare impianti da fonti rinnovabili: dai piccoli impianti domestici alle comunità energetiche, fino ai grandi impianti industriali. Dall’altro numeri sconfortanti, lontani dagli obiettivi climatici al 2030 e dalle opportunità di innovazione. Questa la fotografia di un’Italia a due facce offerta dalla XVI edizione di Comunità Rinnovabili, storico rapporto di Legambiente.

Comunità rinnovabili, i dati sui comuni italiani

Secondo il report di Legambiente, sono 40 i Comuni 100% rinnovabili e 3.493 quelli 100% elettrici. “Numeri importanti – osserva l’associazione ambientalista – che raccontano un potenziale di autoconsumo che potrebbe trasformare il nostro sistema energetico proprio a partire da queste realtà”.

Così come i numeri che mostrano la diffusione delle singole tecnologie: 7.127 i Comuni con almeno un impianto solare termico, 7.855 i Comuni con impianti solari fotovoltaici in cui sono distribuiti 22,1 GW di potenza, 1.054 Comuni in cui è presente almeno un impianto eolico con 11,2 GW, 1.523 Comuni in cui è presente almeno un impianto idroelettrico, per complessivi 23 GW. E ancora 4.101 Comuni delle bioenergie e 942 Comuni della geotermia (tra alta e bassa entalpia).

Per quanto riguarda i Piccoli Comuni (sotto il 5mila abitanti), si registrano 38 comuni 100% rinnovabili, 9 quelli che presentano i migliori risultati in termini di mix energetico; 2.271 i Piccoli comuni 100% elettrici, in grado di produrre più energia elettrica di quella consumata dalle famiglie residenti grazie ad una o più fonti pulite e 772 i piccoli comuni la cui produzione di energia da fonti rinnovabili varia tra il 50 e il 99%.

“Questo è il momento per attuare la rivoluzione energetica — ha commentato Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente — Le rinnovabili sono ormai mature, il prezzo delle diverse tecnologie è in continua riduzione, cosa che non si può certamente dire delle fonti fossili. Le imprese ci sono. E gli esempi di CER (Comunità energetiche) che presentiamo stanno dimostrando il potenziale di questi strumenti in termini di contrasto della povertà energetica. Il Governo acceleri subito sullo sblocco dei progetti ancora fermi e sulla pubblicazione degli strumenti necessari per dare risposte alle decine di CER ancora in attesa delle norme”.

Buone pratiche, alcuni esempi

Numerose le buone pratiche raccontate da Legambiente. Tra queste le 20 esperienze di autoconsumo collettivo, nate grazie al progetto Energheia: oltre 700 famiglie che, grazie all’energia prodotta dagli impianti solari, otterranno una riduzione del fabbisogno energetico da fonte fossile tra il 57% e l’81% per i consumi elettrici e da un minimo del 17% ad un massimo di 56% per quelli termici.

O ancora, nel caso delle Comunità Energetiche, la CER Nuove Energie Alpine o quella di Ventotene, la Comunità Energetica Critaro (in Calabria) insieme a quelle siciliane di Messina, Sortino e Blufi, che hanno posto l’accento sui benefici sociali per le fasce di popolazione che vivono in condizioni di disagio socioeconomico.

Tante storie diverse che vedono protagonisti 55 Comuni, da San Daniele, in Friuli-Venezia Giulia, a Ragusa, con un ampio di progetto di promozione di comunità energetiche; da Basiglio, prima comunità energetica dell’area metropolitana di Milano, ad Ussaramanna e Villanovaforru, in Sardegna; le oltre 20 imprese coinvolte, direttamente e indirettamente, nella creazione di comunità energetiche.

