martedì 26 Maggio 2026

Rischio povertà, Eurostat: in Italia stabile al 18,6%. UNC: nel 2026 nessun miglioramento

Eurostat ha pubblicato le stime preliminari sul rischio di povertà nel 2026: nell’Ue tasso al 16,4%, in lieve aumento

26 Maggio 2026 Redazione

Secondo le stime preliminari Eurostat, calcolate sui redditi del 2025, nell’Ue il tasso di rischio di povertà nel 2026 si attesterebbe al 16,4%, registrando un lieve aumento rispetto all’anno precedente (16,3%, 72,4 milioni di persone).

In Italia la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia dovrebbe rimanere stabile al 18,6%. (Fonte: Ansa)

Rischio povertà, UNC: l’Italia non registra alcun miglioramento

“La lotta alla povertà avrebbe dovuto essere la priorità di questo Governo, che invece ha preferito abbassare l’Irpef a chi dichiara fino a 200 mila euro, come se il problema di chi non ce la fa ad arrivare a fine mese fosse già stato risolto”, ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando le stime Eurostat.

L’Italia è tra le peggiori in Europa rispetto al rischio povertà – ha spiegato Dona, sulla base dei dati Eurostat. – Il 18,6% della popolazione italiana è a rischio povertà. Un dato che colloca l’Italia all’ottavo posto tra i 27 paesi monitorati, e al 6 ° posto in quanto a percentuale. Meglio di noi i principali Paesi europei, dalla Francia (16,3%) alla Germania (16,1%), fino al Portogallo (15,4%), tutti sotto la media UE del 16,3%”.

“Solo la Spagna sta peggio di noi – ha concluso il presidente dell’UNC -, con il 19,5%, un dato però in calo rispetto allo scorso anno, a differenza dell’Italia che non registra alcun miglioramento“.

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