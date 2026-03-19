Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile 2026, con proroga per le zone colpite dal ciclone Harry

Confconsumatori ricorda che è possibile aderire alla nuova Rottamazione quinquies. Possibile pagare in un’unica soluzione o fino a 54 rate

È possibile aderire alla nuova Rottamazione quinquies, la definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che consente di regolarizzare i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Lo ricorda Confconsumatori, pronta ad assistere i cittadini nelle sedi territoriali.

La misura riguarda in particolare i carichi derivanti da: imposte risultanti dai controlli automatici e formali dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni; contributi previdenziali dovuti all’Inps (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento); sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali, come le Prefetture.

Possono essere inclusi nella domanda anche i debiti già interessati dalle precedenti rottamazioni o dal saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono decaduti dai benefici per mancato pagamento.

Rottamazione quinquies, come aderire e modalità di pagamento

La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026.

Per i contribuenti residenti o con sede in immobili danneggiati nei territori di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dal ciclone Harry, il DL n. 25 del 27 febbraio 2026 ha previsto una proroga: domanda entro il 31 luglio 2026; comunicazione delle somme dovute entro il 30 settembre 2026 e pagamento della prima rata entro il 31 ottobre 2026

Per quanto riguarda il pagamento, il contribuente può scegliere tra: pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 e rateizzazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite in 9 anni. Le prime tre rate scadranno il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Le successive rate proseguiranno con scadenze bimestrali fino al 31 maggio 2035.

I cittadini che desiderano verificare la propria posizione debitoria o ricevere supporto nella procedura di adesione possono rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori o allo sportello online dell’associazione, dove operatori ed esperti forniranno assistenza per valutare le opportunità offerte dalla definizione agevolata.