Saldi estivi, iniziano sabato ma oltre un terzo dei consumatori ha già fatto shopping

Fra vendite promozionali, pre-saldi e sconti anticipati, il 36% degli italiani ha già fatto acquisti a prezzo scontato. In vista dei saldi estivi, che iniziano quasi ovunque il 4 luglio, Fismo Confesercenti chiede di frenare le promozioni e riportare i saldi a fine stagione

I saldi estivi devono ancora iniziare ma oltre un terzo degli italiani ha già fatto acquisti in sconto. Fra vendite promozionali, pre-saldi e sconti anticipati, i consumatori hanno già a disposizione un ampio ventaglio di offerte per lo shopping a prezzo scontato. Ma per Fismo Confesercenti, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, in questo modo “saldi e promozioni, senza regole nuove, finiscono per alterare la concorrenza a danno dei negozi di prossimità”.

Acquisti in anticipo per oltre un terzo degli italiani

I saldi partiranno in questi tutte le regioni sabato 4 luglio. Ma le promozioni di fatto sono già partite e il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell’apertura ufficiale della stagione: è quanto evidenzia la rilevazione fatta da Ipsos per Fismo. Ad acquistare in anticipo è soprattutto il Mezzogiorno, dove la quota sale al 42%, contro il 33% del Nord e il 32% del Centro. Per fasce d’età gli acquisti anticipati riguardano quasi un under 35 su due (48%), contro il 31% degli over 35; tra gli uomini (38%) di poco più che tra le donne (35%).

Rivedere i saldi

Per Fismo il sistema dei saldi va rivisto. L’associazione ha lanciato una petizione, che si può firmare sulla piattaforma della Camera con SPID o CIE, in cui chiede “regole chiare per un mercato equo” su saldi e promozioni.

“Oggi i saldi – si legge nella petizione – non rappresentano più un momento trasparente e riconoscibile per i consumatori: iniziano sempre prima, si sovrappongono a campagne promozionali permanenti e finiscono per confondersi in un flusso indistinto di offerte che disorienta chi acquista”.

Sullo sfondo c’è la sofferenza del comparto. Fismo ricorda che fra il 2019 e il 2025 hanno chiuso oltre 18mila negozi di abbigliamento e calzature, un calo del 13,5%, con circa 17mila posti di lavoro persi. La spesa delle famiglie per moda e calzature è scesa dal 7% al 3,7% dei consumi. I negozi indipendenti, che restano circa la metà dei punti vendita, oggi pesano per il 20-25% del mercato, contro oltre il 75% degli anni Ottanta.

“Le vendite di fine stagione valgono tra il 25 e il 30% del fatturato annuo di un negozio di moda. Ma negli ultimi dieci anni, tra promozioni e ribassi anticipati, questo valore si è costantemente eroso, mentre il giro d’affari complessivo di sconti e promozioni è lievitato — afferma la presidente nazionale di Fismo, Francesca Recine — Il divieto di vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i saldi, in vigore nella maggior parte delle regioni, è rimasto sulla carta; mentre online la giungla si infittisce”.

Posticipare l’avvio dei saldi a fine stagione

Secondo Fismo Confesercenti la materia non può rimanere alla competenza delle regioni.

“Come è già avvenuto per gli orari di apertura, la competenza passi allo Stato: servono norme nazionali più chiare e semplici, che garantiscano equilibrio concorrenziale – prosegue Recine – Per questo abbiamo lanciato una petizione alla Camera dei Deputati per frenare l’eccesso di promozioni e per posticipare l’avvio dei saldi, almeno alla fine della prima settimana di agosto per l’estate e di febbraio per l’inverno. Spostare la data significa, prima di tutto, ridare qualità al lavoro dei commercianti e garantire un sistema chiaro e leggibile anche per i consumatori”.

La petizione chiede di posticipare le date, limitare la durata dei saldi a 30 giorni, controlli sul commercio online per “riequilibrare la concorrenza con i negozi fisici”.

Per Fismo “anche le vendite promozionali devono essere regolamentate: vietate nei 30 giorni prima dei saldi e limitate a una parte dell’assortimento, per un periodo definito”.

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