Salute mentale, Unobravo: deve diventare una priorità. L’appello alle Istituzioni

Danila De Stefano, CEO e Founder di Unobravo, invita le istituzioni a collaborare con i privati sul tema salute mentale e richiama l’attenzione sul ruolo della prevenzione

“La salute mentale non può essere un lusso, né un’emergenza da contenere provvisoriamente. Deve diventare una priorità sociale, ma anche politica ed economica”: così Danila De Stefano, psicologa, CEO e Founder di Unobravo, nel commentare i dati del MINDex 2026 – Il Barometro del Benessere Mentale degli Italiani, realizzato da Unobravo in collaborazione con Ipsos Doxa in occasione del mese della Consapevolezza sulla Salute Mentale.

Salute mentale, l’importanza della prevenzione

Secondo quanto emerso dai dati, cresce la consapevolezza – con il 52% degli italiani che ritengono il supporto psicologico uno strumento essenziale per il benessere emotivo e la crescita personale – ma allo stesso tempo persistono barriere culturali profonde che frenano il 77% della popolazione dal chiedere serenamente supporto psicologico, con una resistenza marcata tra gli uomini, che spesso arrivano in terapia solo quando il malessere è già cronico.

Tra i temi principali quello della prevenzione precoce, a partire dalla scuola.

Secondo l’indagine il 58% degli italiani afferma di non essere stato supportato in ambito scolastico nel riconoscere e gestire le proprie emozioni, con solo l’8% che invece ha un ricordo positivo di insegnanti e dell’istituzione nel suo complesso in questo contesto.

“È necessario rendere l’educazione all’affettività e all’emotività un elemento cardine dei programmi scolastici. Dobbiamo permettere ai bambini di dare un nome alle emozioni. La scuola deve diventare uno dei principali luoghi di alfabetizzazione emotiva del Paese e primario presidio per il benessere mentale. Continuare a rimandare questa riforma non fa altro che far uscire dalle scuole migliaia di giovani adulti con meno strumenti emotivi di ciò che potrebbero avere”, ha commentato Danila De Stefano.

Il focus si sposta poi sul mondo del lavoro, dove – sottolinea De Stefano – “la psychological safety deve evolvere da beneficio aziendale a diritto garantito“.

L’appello alle istituzioni

Per De Stefano, misure promosse dal Governo come il Bonus Psicologo, soprattutto in periodi complessi come la pandemia, “sono di fondamentale importanza non solo per il supporto concreto che offrono, ma anche per il loro valore nel generare consapevolezza”.

“Noi privati possiamo fare tanto, ma affinché la salute mentale venga riconosciuta davvero come una priorità collettiva, il sostegno dall’alto è imprescindibile”, ha affermato De Stefano, che evidenzia anche come la mancanza di verbalizzazione delle emozioni sia l’anticamera di fenomeni drammatici come il suicidio, la violenza domestica, i femminicidi e le dipendenze da sostanze.

“Dobbiamo risolvere il problema alla radice, creando reti sociali di supporto e prevenzione che proteggano l’individuo ben prima che fenomeni del genere accadano. Lo Stato deve favorire la creazione di queste reti, supportando il terzo settore, le scuole, la sanità e le comunità locali”, ha concluso De Stefano.