San Valentino, Confcommercio: “Il regalo più desiderato è il weekend culturale”

San Valentino, il regalo è l’esperienza. Non solo spettacoli o cena al ristorante, che cadendo di sabato sembra comunque coinvolgere nella “fuga romantica” il pasto a due in qualche atmosfera accogliente. Il regalo più desiderato per il 14 febbraio quest’anno è il weekend culturale in una città italiana, indicato dal 76% degli intervistati. Superate dunque lala cena al ristorante (71%), il biglietto per uno spettacolo dal vivo (65%) e il libro (63%).

Il romanticismo punta sull’esperienza

“Il romanticismo cambia forma e punta sull’esperienza”. È quanto afferma Confcommercio a commento del dato, che emerge da un’indagine di Impresa Cultura Italia-Confcommercio realizzata con SWG. E che “conferma una tendenza ormai consolidata: le esperienze valgono più degli oggetti, soprattutto tra i giovani”.

Tra gli under 34 l’interesse per il fine settimana culturale sale all’80%, segno di una domanda orientata a momenti condivisi, personalizzati e ad alto contenuto simbolico.

I dati di San Valentino si inseriscono nel quadro dell’Osservatorio 2025 sui consumi culturali di Impresa Cultura Italia-Confcommercio. La spesa media prevista è di 167 euro a persona, ma il 45% non intende superare i 100 euro. Nel 2025 due italiani su cinque hanno già fatto un weekend culturale: il 28% in una regione diversa dalla propria, il 13% nella regione di residenza. Il 69% ha soggiornato in una struttura ricettiva, il 7% da amici, mentre il 24% non ha pernottato.

Per San Valentino il budget è comunque contenuto. Esperienze e fughe romantiche sono gettonate ma ci sarà molta attenzione alla spesa. E così oltre quattro italiani su dieci non superano i 50 euro per il regalo del 14 febbraio. Tra gli under 34 la quota sale al 56%: San Valentino resta una ricorrenza da vivere in modalità low cost.