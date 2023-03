Sanremo, Agcom: procedimento sanzionatorio su pubblicità non segnalata e uso di Instagram

L’Agcom ha dato mandato alla direzione di avviare un procedimento sanzionatorio per pubblicità non segnalata e l’uso di Instagram a Sanremo. Apertura di un’istruttoria sull’esibizione di Blanco

Sanremo è sempre Sanremo… anche quando è terminato. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà il via libera alle sanzioni per la pubblicità non segnalata e l’uso di Instagram che sono state fatte durante l’evento musicale. L’Agcom si è inoltre espressa sulla performance di Rosa Chemical e Fedez (il bacio durante l’esibizione canora) e il comportamento del cantante Blanco – che sul palco, complice problemi di audio, aveva trasformato l’esibizione nella distruzione della sua scenografia a base di rose.

L’Agcom su Sanremo: sanzioni su pubblicità non segnalata, istruttoria su Blanco

Il Consiglio dell’Agcom ha esaminato ieri, informa una nota, “le presunte violazioni” avvenute durante le trasmissioni “Prima Festival”, “73mo festival della canzone italiana di Sanremo” e “Sanremo start” di RAI UNO, relative alla pubblicità occulta, all’utilizzo di Instagram, alle performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco.

«Con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull’utilizzo di Instagram, il Consiglio, all’unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio».

Il Consiglio, con voto a maggioranza, ha invece ritenuto “infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sull’episodio di Rosa Chemical e Fedez”. Con voto a favore di quattro commissari e l’astensione del presidente, il Consiglio ha stabilito che in merito all’esibizione di Blanco “sarà avviata un’istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza”.

L’Agcom ha fatto inoltre sapere che “le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, ad esito della quale il Consiglio adotterà i provvedimenti definitivi”.

A seguito dell’azione Agcom, Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi «hanno deciso – informa una nota del Codacons – di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Corte dei Conti, chiedendo il sequestro immediato dei compensi riconosciuti dalla Rai ad Amadeus, Chiara Ferragni, e dirigenti responsabili del Festival di Sanremo. Questo perché – prosegue l’associazione – nel caso dovesse essere elevata una sanzione alla Rai, gli autori materiali della pubblicità occulta ad Instagram e chi non è intervenuto immediatamente per evitare l’illecito, dovranno risarcire di tasca proprio i danni erariali prodotti alla Rai e quindi ai cittadini che finanziano l’azienda attraverso il canone».

