venerdì 24 Luglio 2026

Piano Estate Sicura 2026 Anas (Foto Duc Tinh Ngo per Pexels)

Scatta il piano estivo Anas, oltre 27 milioni di spostamenti da oggi a domenica

Da oggi a domenica 26 luglio l’Anas prevede oltre 27 milioni di spostamenti su strade e autostrade. Al via il piano estate sicura, chiusi o sospesi l’83% dei cantieri attivi

24 Luglio 2026 Redazione

Da oggi a domenica 26 luglio l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas prevede oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade, con il primo weekend da bollino rosso per le partenze estive. Scatta dunque oggi il piano estivo dell’Anas, con lo stop a diversi cantieri e il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

Per il primo grande fine settimana di partenze Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

Grandi partenze

Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio 24 luglio, domani mattina sabato 25 luglio e domenica pomeriggio 26 luglio. Oggi pomeriggio e sabato mattina ci saranno gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per week end brevi verso le località di villeggiatura e di mare; domenica pomeriggio il traffico è invece movimentato dai rientri verso le grandi città.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 24 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7.00 alle 22.00.

“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – ha detto l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24”.

La raccomandazione, prosegue l’AD, è “per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con il nostro spot: ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”.

Anas ricorda dunque i principali consigli di viaggio per partenze sicure: portare con sé generi di prima necessità e una scorta d’acqua, controllare il veicolo (soprattutto  pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua), il meteo e il calendario dei giorni critici; non assumere alcol e droghe alla guida; rispettare i limiti di velocità, indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza); fermarsi in caso di stanchezza e sonno e non distrarsi mai alla guida.

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