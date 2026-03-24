Sessualità, Censis: come è cambiato piacere degli italiani in 25 anni

Negli ultimi venticinque anni le abitudini degli italiani in tema di sessualità hanno subito una trasformazione profonda, talvolta inattesa. Il Rapporto Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali, realizzato dal Censis su un campione di mille persone tra i 18 e i 60 anni, fotografa un quadro in evoluzione continua.

Tra i dati più sorprendenti c’è il ribaltamento delle dinamiche legate al primo rapporto: se nel 2000 il 46,7% dei maschi aveva avuto un debutto sessuale prima dei 18 anni, nel 2025 la quota scende al 29,4%. Le ragazze seguono un percorso opposto: dal 29,3% al 35,8%. Anche il numero di partner racconta un cambiamento significativo, soprattutto tra le donne, sempre meno associate alla monogamia seriale: quelle che dichiarano un solo partner crollano dal 59,6% al 27,6%, mentre crescono sia le esperienze con 2-5 partner (dal 32% al 46,8%) sia quelle con 6 o più partner (dall’8,4% al 21,8%).

Tra gli uomini, le oscillazioni sono meno marcate: i monogami scendono dal 24,9% al 15,2%, i partner intermedi salgono dal 42,3% al 46% e il gruppo dei più esperti passa dal 32,8% al 33,7%. Un segnale che le differenze di genere si assottigliano, mentre normatività e tabù legati alla sessualità femminile sembrano progressivamente indebolirsi.

Sperimentazione e pratiche estreme: un confine che avanza

Sia uomini che donne mostrano una crescente apertura verso pratiche considerate “non tradizionali”. Nel 2000 solo lo 0,7% delle donne dichiarava esperienze con rapporti a tre o più persone; nel 2025 la percentuale sale al 6,8%. Tra gli uomini l’aumento è ancora più marcato: dal 3,2% al 20,1%.

La sessualità italiana, dunque, si muove verso un terreno più fluido e sperimentale, non necessariamente in opposizione alla stabilità ma piuttosto come ricerca di espressione personale e di nuove forme di piacere.

La forza (inattesa) della coppia stabile

Nonostante l’ampliarsi delle possibilità, la coppia consolidata resta il fulcro della vita erotica degli italiani. L’80,4% dei cittadini tra i 18 e i 60 anni vive la propria sessualità esclusivamente all’interno della relazione stabile. Solo il 12% ha relazioni solo occasionali, e il 6,2% combina stabilità e avventure estemporanee.

Contro ogni cliché, il 67% ritiene che la monotonia non sia un destino inevitabile delle relazioni durature, un dato più alto tra le donne (71,2%) che tra gli uomini (63%). La soddisfazione sessuale resta elevata per chi vive una relazione stabile (68,9%), mentre scende al 29,8% tra i single.

Il sesso digitale: social, sexting e auto-rappresentazione

La rivoluzione digitale ha ridefinito modi, tempi e linguaggi dell’intimità. Più di un terzo degli italiani tra 18 e 60 anni (32,5%) ha conosciuto almeno un partner tramite social media. E il sesso online, in tutte le sue varianti, è ormai un tassello stabile della vita erotica.

Tra i giovani (18-34 anni) il sexting coinvolge il 43,4%, la masturbazione a distanza il 28,3% e l’invio di immagini pornografiche il 31,2%. Anche l’autoproduzione di video durante i rapporti è una pratica sempre più diffusa, con punte del 17,9% tra i 35-44enni.

L’intimità passa sempre più spesso per lo schermo: un terreno di sperimentazione, gioco erotico e costruzione di identità.

Il porno come scuola (e specchio) della sessualità

Guardare pornografia è un’abitudine consolidata per il 59,3% degli italiani, con una netta prevalenza maschile (76,6% contro il 41,5% delle donne). Il consumo in solitaria è dominante, ma un quarto delle coppie sceglie di guardare video hard insieme.

Il 38,9% degli intervistati ritiene che il porno possa essere formativo, una forma di apprendimento del piacere e delle tecniche sessuali. Un dato che indica quanto la pornografia sia percepita non solo come intrattenimento, ma come strumento di esplorazione e confronto.

Stereotipi e ambivalenze culturali

La consapevolezza sul consenso è cresciuta, ma non senza contraddizioni. Il 66,1% degli italiani è convinto di saper riconoscere quando una donna non desidera un rapporto sessuale, con percentuali più alte tra le donne stesse.

Tuttavia, quasi la metà degli intervistati (47%) continua a ritenere che determinati comportamenti – abbigliamento, uso di droghe o abuso di alcol – possano esporre le donne alla violenza. Un dato che evidenzia la persistenza di stereotipi e bias culturali trasversali a età e genere.

Identità fluide e diritti: la nuova mappa del genere

Il 16,3% degli italiani non si riconosce pienamente in una identità di genere binaria. La percentuale supera il 21% tra i giovani, segno di una trasformazione profonda del modo di pensarsi e di vivere il proprio orientamento.

La sensibilità verso le tematiche LGBTQIA+ è elevata: il 58,3% considera questi movimenti fondamentali per combattere le discriminazioni, e oltre tre quarti degli intervistati ritiene che in Italia persistano pregiudizi significativi verso chi non è cisgender o eterosessuale.

Un Paese in cambiamento, tra apertura e tradizione

Il nuovo ritratto della sessualità italiana mostra una società in equilibrio tra spinte innovative e solidi punti di continuità. Le pratiche si diversificano, le identità si moltiplicano, il digitale ridefinisce la relazione con il corpo e il desiderio. Eppure la coppia stabile rimane il centro simbolico ed emotivo della vita sessuale.

Un’Italia che esplora, sperimenta e si apre, ma che allo stesso tempo conserva una forte idea di relazione e affettività. Un mosaico complesso, specchio fedele di una società in movimento.