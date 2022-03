Arriva “Sì guidare!”, il podcast di UNC e ANIASA con tanti consigli sul noleggio dell’auto, a breve e lungo termine, per affittare la macchina in sicurezza ed evitare sorprese

Sì guidare! Il podcast con i consigli per noleggiare l’auto in sicurezza

Noleggiare l’auto per le vacanze sulla neve è una buona soluzione per tutti coloro che non hanno un mezzo di trasporto adatto alle strade di montagna o un portabagagli adeguato. Per viaggiare in totale tranquillità tra i monti in inverno non bastano pneumatici invernali e catene da neve, ma è importante avere tutte le informazioni sul noleggio.

Per questo, Unione Nazionale Consumatori e ANIASA (Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital) hanno dedicato proprio a questa tematica uno degli episodi del podcast “Sì, guidare!” – disponibile sulle principali piattaforme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker.

“Il podcast ‘Sì, guidare!’ offre tanti consigli utili sul noleggio a lungo e breve termine nella convinzione che viaggiare in modo sostenibile è un diritto, ma anche un dovere – afferma Massimiliano Dona, Presidente di consumatori.it – il nostro obiettivo è dare ai consumatori informazioni utili su tutte le tematiche di consumo legate al tema della mobilità, ma regaliamo loro anche un’esperienza di viaggio attraverso le storie che raccontiamo in ogni episodio alla guida di diversi modelli di autovetture”.

Sì guidare, il podcast per vacanze sulla neve

Nell’episodio dedicato alle vacanze sulla neve, in collaborazione con Europcar, Matteo Ranzi di Podcast Italia Network (che con Dona presta la voce al podcast), ha noleggiato una Volkswagen T-Roc per andare sulle Alpi con la sua famiglia e ci racconta la sua esperienza di guida.

Ma non solo: nel corso dei 7 episodi del podcast, Ranzi guida una Lexus Ux ibrida noleggiata con Avis spiegando la differenza tra prenotare una vettura attraverso il contatto con società di rent-a-car e tramite broker; sale a bordo di una Volkswagen Tiguan di Locauto portando con sé un cane; parte per un week end a Nizza su una BMW cabrio noleggiata con Share Now, trasporta due biciclette con un cargo del servizio di car sharing Enjoy.

“Ogni giorno – evidenzia Giuseppe Benincasa, Direttore Generale ANIASA – per ragioni di business e di turismo diverse decine di migliaia di italiani utilizzano i servizi del noleggio a breve termine e del car sharing. Questa serie di podcast costituisce uno strumento agile, concreto e diretto per saperne di più e vivere al meglio l’esperienza di noleggio o di car sharing per rendere ancora più consapevole e responsabile il rapporto tra operatori e clienti, fornendo preziose indicazioni per affittare l’auto in sicurezza ed evitare sorprese”.

Il tutto naturalmente seguendo le indicazioni per il noleggio sicuro di Unione Nazionale Consumatori.

Regole per il noleggio sicuro

Ecco 3 consigli estratti dalle Buone Regole dell’autonoleggio realizzate da UNC e Aniasa:

– Scegli il canale più adeguato, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car da altre agenzie o broker.

– Verifica la dotazione degli strumenti a bordo (documenti, triangolo o kit pneumatici che non devono avere rigonfiamenti o lesioni).

– Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: le penali in caso contrario potrebbero essere salate (fate annotare sulla ricevuta che il serbatoio è pieno).

