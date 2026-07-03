Sicurezza informatica e continuità operativa: perché sono sempre più collegate (Foto cottonbro studio per Pexels)

Il paradigma della sicurezza digitale ha subito una radicale evoluzione negli ultimi anni, transitando da un modello centrato sulla difesa perimetrale a un pilastro inscindibile per la stabilità economica e organizzativa del sistema produttivo.

In un contesto globale caratterizzato da una elevata interconnessione, la sicurezza informatica e continuità operativa rappresentano i due cardini su cui si fonda la sopravvivenza stessa delle organizzazioni moderne. L’interruzione di un servizio digitale non costituisce più un problema confinato all’ufficio dei sistemi informativi, ma si traduce istantaneamente in una paralisi logistica, produttiva e commerciale in grado di riverberarsi sull’intera catena del valore e, in ultima analisi, sul cittadino-consumatore.

Le statistiche nazionali evidenziano uno scenario particolarmente critico per l’Italia.

Nonostante il Paese rappresenti appena l’1% del PIL mondiale, nel corso del 2025 ha subito circa il 10% degli attacchi cyber globali, evidenziando una vulnerabilità strutturale che colpisce in particolar modo il tessuto delle piccole e medie imprese.

Questa asimmetria dimostra come la resilienza informatica non possa più essere considerata un investimento opzionale o una misura accessoria, bensì una componente essenziale delle strategie di corporate governance.

Analizzare questa interdipendenza significa comprendere che la protezione del dato è strettamente legata alla disponibilità dello stesso.

Qualsiasi alterazione o indisponibilità dei sistemi informativi impatta direttamente sui servizi essenziali, generando ricadute economiche e sociali che mettono a rischio non solo la reputazione del brand, ma la continuità stessa delle attività di business.

L’impatto economico del downtime e le ricadute sul mercato

Il costo del fermo macchina o dell’indisponibilità dei servizi costituisce una delle metriche più rilevanti per comprendere la gravità di un incidente digitale. Quando un’azienda è costretta a sospendere le proprie attività a causa di un attacco cyber o di un guasto infrastrutturale, le perdite finanziarie iniziano ad accumularsi in modo esponenziale secondo un modello multidimensionale che comprende costi diretti e indiretti.

Per stimare accuratamente i downtime aziendale costi, le organizzazioni non considerano solo la perdita immediata del fatturato. L’impatto economico complessivo viene infatti calcolato sommando diversi fattori determinanti. Al danno commerciale diretto, derivante dall’impossibilità di registrare transazioni, si aggiunge il costo operativo effettivo del blocco. Questo valore si ottiene moltiplicando la durata temporale dell’interruzione (espressa in ore) per la somma del costo orario medio del personale forzatamente inattivo e del valore orario della produzione non erogata. A questo quadro già critico vanno sommati i costi vivi per l’intervento dei tecnici specialistici necessari alla bonifica e al ripristino dell’infrastruttura, le eventuali penali legali e contrattuali dovute alla violazione degli accordi sui livelli di servizio (SLA) stabiliti con i clienti, e infine la quantificazione economica del danno d’immagine a lungo termine, che si riflette inevitabilmente sull’abbandono da parte dei clienti acquisiti.

Le conseguenze concrete di questo blocco operativo variano sensibilmente in base alle dimensioni dell’azienda e al settore di mercato in cui opera, evidenziando vulnerabilità specifiche:

Le Piccole e Medie Imprese (PMI): subiscono un danno economico medio stimato superiore a 59.000 euro per singolo incidente, cifra che può facilmente superare i 100.000 euro nei casi più complessi (dati 2026, fonte Rapporto Clusit 2026). Tale impatto è amplificato dalla frequente assenza di un responsabile informatico dedicato, fattore che prolunga il blocco della fatturazione e mette a serio rischio la sopravvivenza stessa dell’attività nel medio termine.

Il settore della logistica e dei trasporti: risente pesantemente dei fermi macchina. Un’interruzione dei sistemi compresa tra i 3 e i 5 giorni comporta perdite che oscillano tra i 25.000 e i 130.000 euro (dati 2026, fonte Rapporto Clusit 2026). In questo comparto, le vulnerabilità strutturali riguardano l’uso di software gestionali obsoleti e privi di aggiornamenti, l’assenza di autenticazione a più fattori per gli accessi remoti e il blocco immediato di servizi critici come il tracciamento GPS della flotta e lo scambio elettronico dei dati, con il conseguente addebito di pesanti penali per le mancate consegne.

Le grandi imprese: affrontano costi di ripristino e perdite operative che superano regolarmente il milione di euro per singolo evento. Le conseguenze si ripercuotono sull’intera filiera distributiva nazionale, innescando gravi violazioni della conformità normativa e sanzioni elevate.

Il settore bancario e finanziario: per preservare la propria stabilità, si vede costretto a investire cifre ingenti nella sicurezza informatica, con investimenti che hanno superato i 450 milioni di euro all’anno e oltre 2 miliardi di euro complessivi nel quinquennio recente. Questo livello di spesa è necessario per contrastare il rischio di perdita di fiducia da parte dei correntisti e i continui tentativi di truffa basati su tecniche di phishing e smishing mirate all’acquisizione illecita di credenziali bancarie.

Le infrastrutture critiche e i servizi essenziali: in questo caso, le ricadute non si limitano al perimetro aziendale ma colpiscono direttamente la collettività, traducendosi in gravi disagi per i consumatori, blocco dei trasporti ferroviari e aerei, e interruzione dell’erogazione di servizi sanitari fondamentali.

La vulnerabilità delle infrastrutture digitali non è legata esclusivamente ad attacchi mirati da parte di attori ostili. Come dimostrato dal clamoroso incidente globale del 19 luglio 2024, un banale errore di configurazione nel rilascio di un aggiornamento di un diffuso software di protezione ha provocato il blocco simultaneo di milioni di postazioni di lavoro Microsoft in ogni angolo del pianeta. In quel frangente, passeggeri bloccati negli scali aeroportuali, pendolari impossibilitati a viaggiare e sistemi di pagamento elettronico completamente fuori uso hanno reso evidente quanto la quotidianità del cittadino-consumatore sia legata alla stabilità dei sistemi informativi delle imprese e quanto sia urgente dotarsi di piani di continuità operativa solidi e collaudati.

L’evoluzione delle minacce: Intelligenza Artificiale e Ransomware-as-a-Service

Il panorama del cybercrime si è profondamente industrializzato, implementando modelli organizzativi e tecnologie di livello enterprise.

Il consolidamento del modello Ransomware-as-a-Service (RaaS) permette ad attori criminali di lanciare attacchi altamente distruttivi, sfruttando piattaforme di affiliazione professionali: questi gruppi utilizzano sistematicamente la tecnica della doppia estorsione, ossia la cifratura dei sistemi locali, atta a bloccare l’operatività ordinaria, viene preceduta dall’esfiltrazione di dati sensibili da utilizzare come leva ricattatoria per costringere l’organizzazione al pagamento del riscatto.

Il fenomeno del ransomware business continuity rappresenta oggi una delle minacce più concrete alla sopravvivenza aziendale. Un attacco andato a buon fine non si limita a bloccare le postazioni di lavoro, ma mira specificamente a compromettere i sistemi di backup locali per impedire qualsiasi tentativo di ripristino autonomo e forzare il pagamento della richiesta estorsiva.

A questa minaccia si somma l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale generativa da parte dei cybercriminali che ha radicalmente trasformato le tecniche di phishing tradizionali, consentendo la redazione automatizzata di email prive di errori grammaticali, perfettamente allineate al tono di voce delle comunicazioni istituzionali e capaci di imitare la prosa interna delle aziende target. I ricercatori segnalano inoltre la diffusione del cosiddetto “vibe-hacking”, una tecnica sofisticata di ingegneria sociale che manipola gli stati emotivi delle persone attraverso testi, immagini e deepfake vocali per spingere i dipendenti a bypassare i protocolli di sicurezza interni.

La rapida evoluzione di queste minacce ha determinato una decisa contrazione del mercato delle assicurazioni cyber tra il 2020 e il 2023, con un aumento vertiginoso dei premi e limitazioni stringenti sulle coperture dedicate al ransomware. Solo nel corso del 2025 si è registrato un allentamento di questa pressione, con una riduzione media dei tassi compresa tra il 10% e il 15% derivante proprio dal sensibile miglioramento dei sistemi di difesa e della qualità del rischio delle aziende assicurate. Questo dato macroeconomico sottolinea come l’adozione di rigorosi protocolli di protezione sistemi aziendali e la conformità a standard di sicurezza certificati rappresentino requisiti indispensabili per accedere a condizioni di mercato sostenibili.

Dal disaster recovery alla business continuity IT: superare la difesa passiva

La gestione della sicurezza informatica moderna richiede il passaggio definitivo da un approccio passivo basato sulla sola prevenzione a un modello di resilienza informatica attiva.

Non è più sufficiente chiedersi come impedire un attacco, ma occorre pianificare nel dettaglio cosa fare nel momento in cui i sistemi verranno compromessi.

Un’efficace pianificazione di business continuity IT e di disaster recovery aziende deve fondarsi sulla definizione rigorosa di due parametri tecnici essenziali:

Recovery Time Objective (RTO): Definisce la durata massima del tempo di inattività tollerabile dal business prima che l’interruzione causi danni irreversibili. Rappresenta la velocità di ripristino operativo dei sistemi e delle applicazioni critiche. Recovery Point Objective (RPO): Specifica la quantità massima di dati di cui l’azienda può permettersi di tollerare la perdita, calcolata a ritroso a partire dal momento dell’incidente. Questo valore determina direttamente la frequenza temporale necessaria con cui devono essere eseguiti i salvataggi.

L’obiettivo fondamentale di un solido programma di gestione incidenti IT è garantire che la capacità reale di ripristino dell’infrastruttura soddisfi costantemente i requisiti imposti dai parametri di RTO e RPO definiti a livello di business. L’allineamento tra questi valori richiede investimenti mirati in tecnologie ridondate e una rigorosa disciplina nei processi di manutenzione.

La sola implementazione delle patch di sicurezza, per quanto essenziale, introduce elementi di rischio legati a potenziali incompatibilità o malfunzionamenti del software, capaci di innescare blocchi operativi imprevisti. L’esperienza globale insegna che l’installazione di patch e aggiornamenti non preventivamente testati in ambienti isolati (sandboxing) può generare blocchi ciclici del sistema (“deathloops”) analoghi a quelli provocati da malware distruttivi, compromettendo istantaneamente l’accessibilità dei servizi. Pertanto, la business continuity deve integrare policy di gestione delle modifiche infrastrutturali estremamente controllate, capaci di garantire la continuità senza compromettere la sicurezza.

Modelli resilienti e servizi gestiti: il caso AESSE Soluzioni Informatiche

L’implementazione autonoma di un framework di sicurezza integrato presenta costi e complessità difficilmente sostenibili per le singole organizzazioni. Per questo motivo, le imprese più lungimiranti scelgono di affidarsi a Managed Security Service Provider (MSSP) in grado di erogare competenze specialistiche e servizi tecnologici avanzati secondo logiche di costo certe e scalabili.

In questa direzione opera AESSE Soluzioni Informatiche S.r.l., MSSP di riferimento per l’industria manifatturiera, specializzato nella progettazione, realizzazione e protezione di infrastrutture IT-OT convergenti. L’azienda eroga i propri servizi attraverso un’infrastruttura proprietaria “AESSE Cloud” ospitata presso il campus tecnologico di IRIDEOS Data Center Milano, struttura Tier IV progettata per garantire la massima continuità operativa, ed è certificata secondo gli standard ISO 9001 e ISO/IEC 27001 per la qualità dei processi e la sicurezza delle informazioni.

Il posizionamento tecnico dell’azienda si esprime attraverso la progettazione di architetture di sicurezza by design e l’erogazione di servizi gestiti proattivi, concepiti appositamente per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e preservare l’integrità del patrimonio informativo.

Un pilastro strategico di questo approccio esprime attraverso il servizio gestito di backup aziendale sicurezza denominato SaveTheData. Questa soluzione applica in modo rigoroso il modello di protezione 3-2-1, strutturandone la messa a terra operativa attraverso logiche ad alta affidabilità:

La produzione di tre copie distinte dei dati: L’organizzazione conserva costantemente il dato di produzione originale e almeno due copie di sicurezza complete, riducendo drasticamente la probabilità di perdita totale del dato a seguito di corruzione o attacco.

La memorizzazione su due supporti differenti: I dati vengono archiviati su supporti di memorizzazione fisici o virtuali dissimili (come unità NAS locali e storage in cloud), isolando il sistema da eventuali guasti hardware o malfunzionamenti intrinseci a una singola tecnologia.

La conservazione di una copia off-site cifrata: Almeno una delle copie di sicurezza viene trasferita in un ambiente geograficamente separato rispetto all’infrastruttura primaria dell’azienda, protetta da crittografia end-to-end avanzata. Tale copia remota viene ospitata all’interno dei data center certificati Tier IV di AESSE Cloud, garantendo i massimi standard di affidabilità strutturale e la piena conformità con le stringenti normative introdotte dal GDPR.

Il valore di questa architettura si concretizza attraverso un monitoraggio costante e proattivo H24, gestito direttamente da un team di specialisti che intervengono entro cinque minuti dalla rilevazione di qualsiasi anomalia o errore di scrittura dei dati. Inoltre, il processo prevede l’esecuzione sistematica di simulazioni periodiche di disaster recovery (con cadenza semestrale). Queste esercitazioni pratiche permettono di validare l’efficacia dei piani di ripristino in scenari reali di emergenza, assicurando che i tempi di ripartenza effettivi rispettino rigorosamente i parametri di RTO e RPO concordati con il cliente.

Per le aziende manifatturiere e industriali, la continuità operativa si estende oltre i confini dell’ufficio amministrativo (IT) per abbracciare l’ambiente di produzione industriale (OT). La convergenza tra questi due domini richiede soluzioni di protezione perimetrale specifiche, come il servizio gestito Muraglia Industrial, progettato per isolare i flussi di rete delle macchine operatrici, prevenendo attacchi mirati e bloccando sul nascere la propagazione laterale di minacce nate all’interno delle reti d’ufficio. A integrazione di ciò, soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale come VigiloMail intervengono a monte dell’infrastruttura aziendale, bloccando minacce complesse, spam e phishing direttamente a livello server, prima ancora che possano raggiungere la casella di posta elettronica dei collaboratori.

Conclusioni e raccomandazioni per la continuità operativa aziende

La convergenza tra sicurezza digitale e continuità operativa per le aziende non costituisce una tendenza passeggera, ma rappresenta un requisito strutturale imposto dall’evoluzione tecnologica e dalle nuove sfide normative. L’entrata in vigore della direttiva europea NIS2 sottolinea questa necessità, richiamando direttamente i membri dei Consigli di Amministrazione e i Board aziendali alle proprie responsabilità civili e penali in materia di governance della sicurezza e protezione delle filiere produttive.

Per affrontare con successo questo scenario e mitigare l’impatto economico di potenziali interruzioni dei servizi, le organizzazioni devono adottare un piano d’azione strutturato su base strategica:

Valutazione preventiva dei rischi: Avviare audit completi delle infrastrutture IT e OT attraverso cyber risk assessment e penetration testing periodici. Identificare le vulnerabilità esistenti, i privilegi di accesso ridondanti e i colli di bottiglia infrastrutturali consente di intervenire preventivamente, riducendo drasticamente le probabilità di successo di un attacco cyber.

Integrazione dei piani di ripristino: Smettere di considerare il backup come una semplice attività di copia automatizzata. Il backup deve diventare parte integrante di un piano di disaster recovery documentato, testato regolarmente e strutturato sulle reali esigenze di continuità dei processi operativi critici.

Adozione di modelli di gestione proattivi: Sostituire l’approccio reattivo “a guasto” con servizi gestiti di monitoraggio H24. L’identificazione tempestiva di un’attività anomala o di una violazione iniziale consente di isolare la minaccia prima che possa propagarsi, azzerando i tempi di inattività e preservando l’integrità dei dati sensibili.

Coinvolgimento e formazione del personale: Sviluppare percorsi di formazione continua rivolti a tutti i collaboratori dell’organizzazione. La creazione di una solida cultura della sicurezza rappresenta il metodo più efficace per disinnescare i tentativi di manipolazione psicologica operati tramite intelligenza artificiale, proteggendo la rete aziendale a partire dal suo fattore più esposto.

Investire nella sicurezza informatica significa, in definitiva, proteggere il patrimonio tangibile e intangibile dell’impresa, assicurando la stabilità operativa, preservando la fiducia del mercato e salvaguardando i diritti e la sicurezza dei consumatori finali.

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