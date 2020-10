Sicurezza stradale, si conclude il concorso fotografico #ScattailSegnale

Si è concluso oggi, 30 ottobre 2020, il concorso fotografico #ScattailSegnale promosso e realizzato da Konsumer Italia e Assosegnaletica – federata ANIMA Confindustria, finalizzato alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale e della prevenzione dei sinistri, con particolare riguardo alla segnaletica non idonea e non corretta.

In Italia, oltre il 60% dei segnali stradali non è a norma, a causa di atti vandalici, per vetustà, per la perdita delle proprie caratteristiche minime di rifrangenza, per il loro posizionamento e per innumerevoli altre questioni.

“Tra le prime cause di incidenti c’è sicuramente la distrazione o meglio l’indecisione causata, spesso, dall’inadeguatezza della segnaletica stradale: migliorarla e manutenerla significa ridurre di circa il 40%” il fattore dell’incidentalità” dichiara Paolo Mazzoni, consigliere di Assosegnaletica.

#ScattailSegnale, vince un segnale bucato sul lungomare di Ostia

La “protagonista” del concorso è stata quindi la segnaletica stradale, sia quella verticale che orizzontale. I cittadini hanno avuto l’arduo compito di scovare i casi più eclatanti che, a volte, possono spaziare dall’ironico al fantasioso.

Il vincitore, Antonio Mortai, ha stupito la giuria con la una foto di un segnale stradale bucato sul lungomare di Ostia.

Segnaletica stradale non a norma, maglia nera al Centro Italia

“Più che trasmettere un messaggio all’utente della strada, il segnale stradale risulta essere esso stesso un vero e proprio pericolo e fonte di distrazione”, dichiara Fabrizio Premuti, presidente di Konsumer Italia.

Secondo i dati diffusi da Konsumer Italia, la maggior parte delle segnalazioni (il 40%) sono arrivate dal Nord Italia mentre la maglia nera spetta al Centro. Tuttavia è proprio il Centro (e il Sud) ad avere una segnaletica meno curata.

“È evidente che i cittadini del Nord hanno una maggiore sensibilità sul tema della sicurezza stradale rispetto alle altre zone, dove un concorso come #Scattailsegnale può essere, però, un veicolo di avvicinamento alla sicurezza stradale, rendendo protagonista il singolo cittadino”, conclude Premuti.