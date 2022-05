Sigarette al mentolo, anche gli USA verso il divieto

La Food and Drug Administration, l’ente statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici ha proposto regole per il divieto delle sigarette al mentolo e di sigari aromatizzati per prevenire l’iniziazione giovanile, ridurre significativamente le malattie e la morte legate al tabacco. “Le regole proposte aiuterebbero a impedire ai bambini di diventare la prossima generazione di fumatori e ai fumatori adulti a smettere”, ha affermato il segretario alla salute e ai servizi umani Xavier Becerra. “Inoltre, le regole proposte rappresentano un passo importante per promuovere l’equità sanitaria riducendo significativamente le disparità legate al tabacco”.

Nel 2019 gli Stati Uniti contavano più di 18,5 milioni di fumatori di sigarette al mentolo di età pari o superiore a 12 anni, con tassi di utilizzo particolarmente elevati da parte di giovani e afroamericani e altri gruppi razziali ed etnici. Nel caso dei sigari studi indicano disparità razziali ed etniche nell’uso dei prodotti per sigari. I dati NYTS 2020 (National Youth Tobacco Survey ) mostrano che i sigari sono particolarmente popolari tra i neri non ispanici studenti delle scuole medie e superiori, poiché il 6,5% ha riportato l’uso di sigari negli ultimi 30 giorni rispetto al 2,8% degli studenti bianchi non ispanici. “È chiaro che questi sforzi aiuteranno a salvare vite umane. Attraverso il processo di regolamentazione, c’è un’importante opportunità per il pubblico di far sentire la propria voce e contribuire all’attuale impegno della FDA per migliorare la salute pubblica”, ha detto il commissario della FDA Robert M. Califf M.D.

Perché le sigarette al mentolo i consumatori

Il mentolo è un additivo aromatico con un gusto e un aroma di menta che riduce l’irritazione e la durezza del fumo. Ciò aumenta l’appeal e rende le sigarette al mentolo più facili da usare, in particolare per i giovani. Il mentolo interagisce anche con la nicotina nel cervello aumentandone gli effetti di dipendenza. La combinazione del sapore del mentolo, degli effetti sensoriali e dell’interazione con la nicotina nel cervello aumenta la probabilità che i giovani che iniziano a usare sigarette al mentolo passino all’uso regolare. Il mentolo rende anche più difficile per le persone smettere di fumare.

Studi hanno stimato una riduzione del 15% del fumo entro 40 anni se le sigarette al mentolo non fossero più disponibili negli Stati Uniti. Queste ricerche stimano anche che nel corso di 40 anni sarebbero evitati da 324.000 a 654.000 morti attribuibili al fumo (da 92.000 a 238.000 tra gli afroamericani).

Stesso discorso per i sigari aromatizzati. I sapori caratteristici come la fragola, l’uva, il cacao e il punch alla frutta, aumentano l’attrattività e rendono i sigari più facili da usare, in particolare tra gli adolescenti. Più di mezzo milione di giovani negli Stati Uniti usano sigari aromatizzati e negli ultimi anni più giovani hanno provato un sigaro ogni giorno. Secondo il National Youth Tobacco Survey (NYTS) del 2020, si stima che il 3,5% (960.000) di studenti delle scuole medie e superiori, avevano fumato un sigaro, una sigaretta nei 30 giorni precedenti. Ogni anno, circa 9.000 morti premature vengono attribuite al sigaro normale.

In Europa sigarette al mentolo vietate dal 2020

A livello europeo la Direttiva 2014/40 ha messo al bando le sigarette al mentolo oltre che regolamentare il consumo di tabacco in via più restrittiva. L’Italia ha recepito la Direttiva nel 2016, entrata poi in piena applicazione nel maggio 2020. In particolare, venne stabilito che le sigarette e il tabacco da arrotolare non avrebbero più potuto avere aromi caratterizzanti come mentolo, vaniglia o caramelle, che mascherano il gusto e l’odore del tabacco. Tra le altre novità che vennero introdotte quelle relative alla presenza di avvertenze grafiche sulla salute in larga parte del pacchetto di sigarette al fine di scoraggiare le persone dal fumare o di incoraggiarle a smettere. Il 2020 fu l’anno in cui scomparvero anche le confezioni “slim” e gli altri pacchetti di forma irregolare i pacchetti contenenti meno di 20 sigarette, come i pacchetti da 10 che godevano di particolare favore tra i giovani con limitato potere di acquisto.

