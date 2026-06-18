“Smacco alla Truffa”, Confconsumatori apre nuovi sportelli contro le truffe informatiche

Nell’ambito del progetto “Smacco alla Truffa”, nei mesi di giugno e luglio saranno attivi nuovi sportelli territoriali di Confconsumatori

Prosegue e si rafforza l’impegno di Confconsumatori nella prevenzione e nel contrasto alle frodi informatiche.

Nell’ambito del progetto “Smacco alla Truffa”, nei mesi di giugno e luglio saranno attivi gli sportelli territoriali dedicati all’assistenza gratuita per i cittadini, affiancando lo Sportello online nazionale operativo fino a fine settembre 2026.

Gli sportelli offriranno informazioni, orientamento e una prima consulenza e assistenza gratuita, per aiutare i consumatori a riconoscere, prevenire e gestire le principali truffe digitali, tra cui: phishing e furto di credenziali, smishing tramite SMS fraudolenti, vishing e telefonate ingannevoli, truffe tramite finti operatori bancari, furto di identità digitale, manomissione degli account social, acquisti online fraudolenti, truffe legate ai pagamenti digitali.

Accanto agli sportelli territoriali, per tutta la durata del progetto (fino a settembre 2026) resta attivo anche lo Sportello online nazionale, che offre una prima assistenza gratuita a distanza.

Smacco alla Truffa, gli sportelli attivi nei mesi di giugno e luglio

Di seguito i nuovi sportelli che prenderanno parte all’iniziativa:

MASSA

Via Fermi 19 – CAP 54100

Telefono: 0585 488643

E-mail: confconsumatori.massa@gmail.com

Orari: da lunedì a venerdì 9–12; giovedì 16–18

VIBO VALENTIA

Viale Giacomo Matteotti n. 74 – CAP 89900

Telefono: 0963 472300

E-mail: confconsumatorilamez@libero.it

Orari: lunedì 15.30–18.30; martedì 15.30–18.30; giovedì 15.30–18.30

FROSINONE

Via Antonio Valente, 12 – CAP 03100

Telefono: 334.8977438

E-mail: confconsumatorifr@libero.it

Orari: martedì e giovedì 16.30–19

BOLOGNA

Viale Aldo Moro, 22 – Torre CNA (secondo piano) – CAP 40127

Telefono: 051.299400

Cellulare: 331.3007931

Email: confconsumatoribologna@gmail.com

Orari: martedì 9–13; mercoledì 15–19; giovedì 9–13 e 14–18; venerdì 9–13

Attivi anche gli altri sportelli territoriali

Confconsumatori ricorda, inoltre che, fino al termine del progetto, restano pienamente operativi anche gli altri sportelli territoriali, regolarmente in funzione, da marzo nelle seguenti sedi:

PARMA

Via Mazzini, 43

Telefono: 0521.230134

E-mail: parma@confconsumatori.it

Orari: da lunedì a venerdì 9.30–13; lunedì, mercoledì e giovedì 14.30–17

MILANO

Via Pace, 10

Telefono: 02.50030886

E-mail: milano@confconsumatori.it

Orari: da lunedì a giovedì 10–15.30

BARI

Via Vito Nicola De Nicolò, 16

Cellulare: 368.7625431

E-mail: confconsumatori_berardi@yahoo.it

Orari: martedì dalle 10 alle 12; giovedì dalle 11,30 alle 13, previo appuntamento telefonico; venerdì

dalle 16 alle 17

CATANIA

Piazza Michelangelo Buonarroti, 22 (Scala A, piano ammezzato)

Telefono: 095.7049705

Cellulare: 340.7289212

E-mail: confconsumatosicilia@gmail.com

Orari: lunedì 15.30–19.30; mercoledì 9–13; giovedì su appuntamento; venerdì 9–13

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