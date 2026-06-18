“Smacco alla Truffa”, Confconsumatori apre nuovi sportelli contro le truffe informatiche
Nell’ambito del progetto “Smacco alla Truffa”, nei mesi di giugno e luglio saranno attivi nuovi sportelli territoriali di Confconsumatori
Prosegue e si rafforza l’impegno di Confconsumatori nella prevenzione e nel contrasto alle frodi informatiche.
Nell’ambito del progetto “Smacco alla Truffa”, nei mesi di giugno e luglio saranno attivi gli sportelli territoriali dedicati all’assistenza gratuita per i cittadini, affiancando lo Sportello online nazionale operativo fino a fine settembre 2026.
Gli sportelli offriranno informazioni, orientamento e una prima consulenza e assistenza gratuita, per aiutare i consumatori a riconoscere, prevenire e gestire le principali truffe digitali, tra cui: phishing e furto di credenziali, smishing tramite SMS fraudolenti, vishing e telefonate ingannevoli, truffe tramite finti operatori bancari, furto di identità digitale, manomissione degli account social, acquisti online fraudolenti, truffe legate ai pagamenti digitali.
Accanto agli sportelli territoriali, per tutta la durata del progetto (fino a settembre 2026) resta attivo anche lo Sportello online nazionale, che offre una prima assistenza gratuita a distanza.
Smacco alla Truffa, gli sportelli attivi nei mesi di giugno e luglio
Di seguito i nuovi sportelli che prenderanno parte all’iniziativa:
MASSA
Via Fermi 19 – CAP 54100
Telefono: 0585 488643
E-mail: confconsumatori.massa@gmail.com
Orari: da lunedì a venerdì 9–12; giovedì 16–18
VIBO VALENTIA
Viale Giacomo Matteotti n. 74 – CAP 89900
Telefono: 0963 472300
E-mail: confconsumatorilamez@libero.it
Orari: lunedì 15.30–18.30; martedì 15.30–18.30; giovedì 15.30–18.30
FROSINONE
Via Antonio Valente, 12 – CAP 03100
Telefono: 334.8977438
E-mail: confconsumatorifr@libero.it
Orari: martedì e giovedì 16.30–19
BOLOGNA
Viale Aldo Moro, 22 – Torre CNA (secondo piano) – CAP 40127
Telefono: 051.299400
Cellulare: 331.3007931
Email: confconsumatoribologna@gmail.com
Orari: martedì 9–13; mercoledì 15–19; giovedì 9–13 e 14–18; venerdì 9–13
Attivi anche gli altri sportelli territoriali
Confconsumatori ricorda, inoltre che, fino al termine del progetto, restano pienamente operativi anche gli altri sportelli territoriali, regolarmente in funzione, da marzo nelle seguenti sedi:
PARMA
Via Mazzini, 43
Telefono: 0521.230134
E-mail: parma@confconsumatori.it
Orari: da lunedì a venerdì 9.30–13; lunedì, mercoledì e giovedì 14.30–17
MILANO
Via Pace, 10
Telefono: 02.50030886
E-mail: milano@confconsumatori.it
Orari: da lunedì a giovedì 10–15.30
BARI
Via Vito Nicola De Nicolò, 16
Cellulare: 368.7625431
E-mail: confconsumatori_berardi@yahoo.it
Orari: martedì dalle 10 alle 12; giovedì dalle 11,30 alle 13, previo appuntamento telefonico; venerdì
dalle 16 alle 17
CATANIA
Piazza Michelangelo Buonarroti, 22 (Scala A, piano ammezzato)
Telefono: 095.7049705
Cellulare: 340.7289212
E-mail: confconsumatosicilia@gmail.com
Orari: lunedì 15.30–19.30; mercoledì 9–13; giovedì su appuntamento; venerdì 9–13