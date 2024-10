Sovrapprezzi per pagamenti con carta, Antitrust sanziona Blupark

La società non ha ottemperato al divieto di applicare un supplemento di prezzo per il pagamento con carta di credito dei carburanti erogati. MDC: i supplementi per i pagamenti con Pos sono illegali

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) esprime forte preoccupazione per l’applicazione indiscriminata di sovrapprezzi ai consumatori che decidono di pagare con carta di credito o debito i propri acquisti. L’ultimo episodio è la sanzione irrogata dall’Antitrust a Blupark S.r.l., con una multa di 20.000 euro.

“La società – si legge nella nota dell’Autorità – non ha ottemperato al divieto di applicare un supplemento di prezzo per il pagamento con carta di credito dei carburanti erogati, imposto dall’Autorità a novembre 2023″.

Sovrapprezzi per pagamenti con carta, la multa a Blupark

L’AGCM ha accertato l’inottemperanza della società Blupark S.r.l. al divieto disposto con la propria delibera n. 31000 del 28 novembre 2023. Alla società è stata irrogata, quindi, una sanzione pari a 20.000 euro, ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo.

“Il divieto – spiega l’Antitrust – riguardava l’applicazione ai consumatori di un supplemento di prezzo per il pagamento con carta di credito (credit card surcharge) dei carburanti erogati dalla società. Grazie alle denunce e alla documentazione pervenute tramite il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza è stato possibile accertare che Blupark ha continuato ad applicare, in violazione dell’art. 62 del Codice del consumo, maggiorazioni di prezzo pari a 0,02 euro/litro per il pagamento del carburante tramite carta di credito, presso la propria stazione di servizio localizzata a Loreo (RO)”.

L’Autorità ricorda che “la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, punta a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti”.

MDC: supplementi Pos danneggiano gravemente i consumatori

“La legge parla chiaro: le commissioni sulle carte di credito e, in generale, i supplementi applicati in base alla tipologia di pagamento sono illegali. Lo stabilisce l’articolo 62 del Codice del Consumo, che vieta di imporre sovrapprezzi a chi acquista beni e servizi diversi da quelli finanziario-creditizi – afferma l’avvocato Francesco Luongo, esperto di MDC. – È importante ricordare che, secondo il Codice, è l’istituto di emissione della carta di pagamento a dover riaccreditare al consumatore i pagamenti in caso di addebiti eccedenti rispetto al prezzo pattuito, potendosi poi rivalere sul professionista che ha attuato la pratica commerciale scorretta”.

“Sovrapprezzi sui pagamenti digitali non solo violano la normativa vigente, ma danneggiano gravemente i consumatori e minano la fiducia nel sistema – aggiunge Luongo. – È fondamentale che le aziende rispettino le regole, soprattutto in un momento in cui i pagamenti elettronici stanno diventando sempre più diffusi e importanti per l’economia italiana”.

MDC sottolinea, quindi, l’importanza di rispettare le norme che tutelano i diritti dei consumatori e garantiscono un sistema di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea.

“È significativo notare – conclude l’associazione – che nel primo semestre del 2024 il valore dei pagamenti digitali con carta in Italia ha raggiunto quota 223 miliardi di euro, segnando una crescita dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano“.

