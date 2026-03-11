Sportello Cura UBI, attivo il servizio per i caregiver realizzato dall’Unione Buddhista Italiana

Il servizio si rivolge principalmente ai caregiver familiari e professionali, ma anche agli operatori sanitari; al momento è attivo in Abruzzo, Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia

Nasce lo Sportello Cura UBI un servizio online gratuito e accessibile dedicato ai caregiver, ideato e realizzato dall’area Cura dell’Unione Buddhista Italiana (UBI).

Lo sportello offre informazioni, mappatura dei servizi socio-sanitari e di sostegno psico-emotivo disponibili sul territorio a chi si occupa in modo continuativo della cura di una persona fragile non autosufficiente, con l’obiettivo di ridurre il senso di abbandono e disorientamento. Uh progetto reso possibile grazie ai fondi 8xmille dell’Unione Buddhista Italiana.

Sportello Cura UBI, a chi si rivolge

Il servizio si rivolge principalmente ai caregiver familiari e professionali, ma anche agli operatori sanitari; al momento è attivo in Abruzzo, Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia e fornisce servizi di supporto e assistenza su tre patologie: oncologia, Alzheimer e disturbo dello spettro autistico in età pediatrica.

Entro la fine del 2026 è prevista la copertura di tutte le regioni italiane e, progressivamente, l’obiettivo è garantire l’assistenza anche per altre malattie.

Come usufruire del servizio

Lo Sportello Cura UBI funziona su tre livelli: entrando sul portale, il caregiver ha la possibilità di accedere in modo semplice e immediato a una serie di informazioni, articoli, video, testimonianze utili a rispondere a domande e bisogni: ad esempio cosa significa essere caregiver e quali sono i diritti, cos’è il burnout, come si comunica la malattia al proprio familiare.

Se ha bisogno di informazioni più specifiche, può compilare una serie di campi pensati appositamente per profilare al meglio la richiesta per patologia e area geografica, e lo Sportello restituisce una risposta con le informazioni richieste.

In alternativa è disponibile un numero di telefono, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, a cui risponde un team di professionisti esperti formati dall’Unione Buddhista Italiana.