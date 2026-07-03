Stazione di Napoli Afragola, da domani fermano anche i treni del regionale

Dal 4 luglio i treni della linea regionale fermeranno anche alla stazione di Napoli Afragola, interconnessa con la nuova linea AV verso Bari e Lecce. In Campania 70 collegamenti al giorno nei feriali e 23 nei festivi

Nella stazione di Napoli Afragola arrivano da domani i treni regionali. Saranno 70 collegamenti al giorni nei feriali, 23 nei festivi, con l’interconnessione con la linea Alta Velocità diretta verso Bari e Lecce al via sempre in questi giorni.

Regionali alla stazione di Napoli Afragola

Da sabato 4 luglio i treni del regionale di Trenitalia fermeranno, per la prima volta, nella stazione di Napoli Afragola, “rafforzando l’integrazione tra il trasporto ferroviario regionale e l’alta velocità e ampliando le opportunità di collegamento per il territorio”. Così una nota di Trenitalia, che annuncia la novità e il traffico ferroviario previsto nella stazione.

L’attivazione della fermata di Napoli Afragola permette la connessione diretta con la rete dell’Alta Velocità e il nuovo itinerario AV/AC Napoli–Bari, con “benefici immediati per i passeggeri diretti verso Caserta e lungo le principali direttrici campane, migliorando accessibilità e intermodalità del sistema ferroviario”.

Nei giorni feriali 70 treni delle relazioni Napoli – Caserta via Cancello, Napoli – Vairano – Cassino e Napoli Campi Flegrei – Caserta – Capua fermeranno a Napoli Afragola, con un’offerta complessiva di circa oltre 56 mila posti. Nei giorni festivi sono previsti 23 collegamenti, per circa 18 mila posti complessivi. Per quanto riguarda, invece, la relazione Napoli – Bojano – Campobasso, l’offerta complessiva sulla linea prevede 4 coppie di treni al giorno, mentre l’offerta del regionale Molise è stata oggetto di una lieve rimodulazione oraria.

Contestualmente entreranno in esercizio anche le nuove stazioni di Acerra, Valle di Maddaloni e Dugenta – Frasso Telesino; mentre le fermate di Casalnuovo e Afragola Centro Commerciale saranno attivate in una fase successiva. Per garantire la continuità del servizio, nella tratta tra Casalnuovo e Afragola sarà attivo un servizio bus con 112 corse giornaliere.

L’iniziativa, spiega Trenitalia, “si inserisce nel percorso di sviluppo e potenziamento dell’offerta regionale in Campania con l’obiettivo di rendere più efficiente e capillare l’interscambio tra le diverse tipologie di servizio ferroviario e favorire una mobilità sempre più integrata”.

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