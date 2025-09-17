Sviluppo sostenibile: ripristinare la natura per salvare l’economia

Il rapporto “Verso un’economia Nature Positive” evidenzia i rischi economici e ambientali del degrado degli ecosistemi e il ruolo centrale delle imprese nella rigenerazione del capitale naturale.

La crisi della natura non è solo un’emergenza ambientale, ma rappresenta una minaccia concreta per la stabilità economica e sociale. Secondo il rapporto Verso un’economia Nature Positive, presentato durante il convegno Restoration Economy organizzato dal Nature Positive Network, senza interventi di sviluppo sostenibile che includano la tutela e ripristino della natura, entro il 2050 il 90% degli ecosistemi sarà gravemente alterato e un milione di specie rischierà l’estinzione. Un disastro ecologico che avrebbe anche costi economici enormi: circa 57 miliardi di euro l’anno per l’Unione Europea e 2,2 miliardi per l’Italia.

I limiti dei mercati e la pressione sugli ecosistemi

I processi che regolano il Capitale Naturale sono silenziosi, invisibili e difficili da misurare. I mercati non dispongono di strumenti adeguati per valutare l’utilizzo dei beni e dei servizi ecosistemici, né per contabilizzare la pressione a cui sono sottoposti. Di conseguenza, il tasso di sfruttamento ha superato quello di rigenerazione, spingendo gli ecosistemi verso un punto di non ritorno.

Lasciare inalterata questa traiettoria di degrado significherebbe accumulare, entro il 2050, una perdita stimata di 1.700 miliardi di euro per l’UE e circa 60 miliardi per l’Italia, mentre investire nella cosiddetta “nature restoration” avrebbe costi decisamente inferiori: 261 milioni di euro, con un ritorno economico stimato in 2,4 miliardi.

L’allarme degli esperti: agire ora per evitare il collasso

«La transizione verso l’obiettivo nature positive è impegnativa, ma economicamente fattibile e con benefici superiori ai costi», ha dichiarato Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile.

«Non muoversi rapidamente verso un modello produttivo in equilibrio con le capacità rigenerative del capitale naturale rischia di compromettere irreversibilmente la sicurezza economica e il benessere sociale».

Il messaggio è chiaro: rigenerare la natura non è solo una questione etica, ma un investimento necessario per garantire la stabilità del sistema economico, soprattutto di fronte agli effetti sempre più intensi della crisi climatica.

L’Italia tra consumo di suolo e acque a rischio

Il rapporto evidenzia come il rischio natura sia già elevato in Italia: 58 ecosistemi su 85 sono in stato di conservazione sfavorevole e quasi la metà della superficie occupata da ecosistemi naturali (46,3%) è considerata a rischio.

La situazione più critica riguarda l’Ecoregione Padana, con un forte consumo di suolo (7,16% del territorio nazionale) concentrato lungo la via Emilia e nella direttrice Milano-Venezia. Anche la qualità delle acque è preoccupante: solo il 47% dei corpi idrici superficiali ha raggiunto lo stato ecologico “buono” o “elevato”.

«La tutela e la gestione dell’acqua rappresenta una priorità da attuare in modo responsabile, solidale e collaborativo» ha sottolineato Andrea Colombo, segretario generale facente funzione dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, promotrice del Nature Positive Network insieme alla Fondazione Sviluppo Sostenibile.

L’obiettivo è sviluppare un nuovo modello di governance pubblico-privato capace di integrare le dimensioni ambientale, economica e sociale nella gestione delle risorse idriche e naturali.

Perché le imprese devono investire nella natura

I modelli di business tradizionali hanno considerato le risorse naturali come infinite e gratuite, ma questo approccio non è più sostenibile. Circa la metà del PIL mondiale dipende direttamente dai servizi ecosistemici, e il loro degrado rappresenta un rischio concreto per le imprese.

Secondo il rapporto, ogni euro investito in sviluppo sostenibile per il ripristino della natura può generare da 4 a 38 euro di valore aggiunto. Una strategia “nature positive” può inoltre facilitare l’accesso al credito, aprire nuovi mercati, stimolare innovazione, creare legami con il territorio e contribuire agli obiettivi climatici, oltre a risultare economicamente razionale: prevenire costa meno che riparare.

La sfida dei finanziamenti e la via del futuro

«Restaurare la natura ha un costo elevato e centrale sarà la questione dei finanziamenti» ha ricordato Giuseppe Dodaro, coordinatore del Nature Positive Network. L’Unione Europea ha destinato 115 miliardi di euro alla biodiversità nel bilancio 2021-2027, ma sarà necessario affiancare risorse nazionali, regionali e private e coinvolgere imprese e comunità locali.

Dodaro sottolinea l’importanza di passare da progetti isolati a interventi scientificamente pianificati, integrati nel Piano Nazionale e nelle strategie locali, per ottenere risultati misurabili e duraturi. Solo così sarà possibile affrontare efficacemente la crisi climatica ed ecologica, garantendo alle imprese resilienza e competitività nel prossimo futuro.