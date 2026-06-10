Tabacco, Antitrust sanziona Philip Morris Italia per pratica commerciale scorretta

L’Antitrust ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta.

Sanzione a Philip Morris Italia S.r.l.

Come spiegato in una nota l’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, ha ritenuto che “le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori – anche minori – a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali”.

Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell’istruttoria – si legge nella nota – “indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche/cliniche, anche per la presenza di nicotina”.

L’Autorità ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica.

UNC: vittoria dei consumatori

Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, si tratta di una “vittoria dei consumatori“.

“Evidentemente le multinazionali del tabacco sono recidive – sottolinea Dona -. Non è bastata la condanna che l’Antitrust aveva già comminato a seguito del nostro esposto contro British American Tobacco Italia S.p.A. per analoghi claim pubblicitari, come l’espressione “senza fumo”. Ora è la volta della Philip Morris Italia”.

“Insomma, l’industria del tabacco continua a promuovere i prodotti senza combustione come se fossero innocui, aria pura e salutare, quando invece sono nocivi per la salute. Una battaglia che, a distanza di oltre 3 anni da quando l’abbiamo iniziata, con il primo esposto del 10 febbraio 2023, non è ancora finita”, conclude Dona.