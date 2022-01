Telemarketing, ok all’estensione del Registro delle opposizioni anche ai cellulari

Via libera del Consiglio dei ministri alla alla riforma del registro pubblico delle opposizioni al telemarketing selvaggio, che ne estende l’applicazione anche ai cellulari, oltre che ai numeri telefonici fissi e alla posta cartacea, e che semplifica le procedure che permettono ai cittadini di revocare i consensi alle chiamate promozionali o all’invio di materiale pubblicitario indesiderato.

Un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini, che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati in un momento successivo alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni.

Telemarketing, come funziona il registro delle opposizioni

Nel dettaglio – come spiegato sul sito dedicato – il Registro esteso ai cellulari consentirà di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite l’impiego del telefono.

Oltre a vietare le chiamate di telemarketing e la cessione a terzi dei dati personali, l’iscrizione al nuovo strumento garantirà la decadenza dei consensi precedentemente rilasciati dagli utenti per chiamate con finalità commerciali, con e senza operatore umano, ad eccezione di quelle svolte dai soggetti che hanno raccolto un consenso nell’ambito di un contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi.

Il CdM approva il regolamento che consentirà l’iscrizione al #Registrodelleopposizioni di cellulari e numeri riservati. Il nuovo servizio sarà attivo entro 120 giorni dalla pubblicazione in GU. https://t.co/FMci0Ao0BA #telemarketing #chiamateindesiderate @FondBordoni @MISE_GOV pic.twitter.com/1aWFMydJfL — Registro Opposizioni (@RegOpposizioni) January 21, 2022

I cittadini potranno accedere al nuovo servizio tramite tre modalità: sito web, telefono (con la possibilità di parlare con un operatore umano in caso di difficoltà nell’iscrizione), e-mail. Una volta effettuata l’iscrizione, gli utenti potranno utilizzare alcune nuove funzionalità: il rinnovo dell’iscrizione, con cui sarà possibile far decadere i consensi precedentemente rilasciati per telemarketing, e la revoca dell’iscrizione, anche solo nei confronti di uno o più aziende (“revoca selettiva”).

Dall’altra parte, gli operatori di telemarketing saranno obbligati a consultare mensilmente il nuovo Registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono contattare.

Resta, invece, invariata la possibilità di opporsi al marketing cartaceo verso gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici, per tutti i cittadini che hanno deciso di pubblicarli in tali elenchi in associazione alle proprie numerazioni.

Il provvedimento – si legge nella nota del MISE – diventerà operativo con decreto del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In seguito il Ministero dello Sviluppo economico avvierà anche una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini per far conoscere le procedure di attivazione di tale strumento.

UNC: bene, ma quando sarà operativo?

“Bene, ottima notizia! Ma quando il Registro sarà davvero operativo?” si chiede Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“È da 4 anni esatti, ossia dall’approvazione dalla Legge n. 5 dell’11 gennaio 2018, che attendiamo il nuovo Registro previsto in quella norma. Un tempo smisurato, sproporzionato e inaccettabile. Quindi ora non possiamo che essere contenti. Resta da capire quando il consumatore potrà effettivamente e materialmente iscriversi al nuovo Registro. Non vorremmo, infatti – conclude Dona – che si dovesse attendere ancora per mesi”.

Telemarketing, Codacons pronto a monitorare aziende e call center

È scettico il Codacons verso le novità in tema di telemarketing, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del Registro pubblico delle opposizioni.

“In passato strumenti come il Registro delle opposizioni si sono rivelati un fallimento totale e non hanno fornito alcuna difesa agli utenti nei confronti delle telefonate moleste di società e call center – afferma il Responsabile Privacy del Codacons, avv. Gianluca Di Ascenzo –. Staremo a vedere come il nuovo regolamento influirà sul settore del telemarketing e monitoreremo con attenzione il comportamento di aziende e call center. La nostra speranza è che le sanzioni verso gli operatori che non si atterranno alle regole, previste dal nuovo Regolamento, possano rappresentare un valido deterrente per mettere definitivamente la parola fine al telemarketing selvaggio”.

“Per tale motivo controlleremo come le società si adegueranno alle nuove disposizioni, e denunceremo qualsiasi violazione a danno degli utenti”, conclude Di Ascenzo.