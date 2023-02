Transizione Digitale, partono i corsi sullo SPID di Confconsumatori Lazio

Al via nei prossimi giorni, presso i centri anziani della Capitale, i corsi sullo SPID organizzati nell’ambito del progetto “Transizione Digitale”, promosso da U.Di.Con. Regionale Lazio, AssoConsItalia, Casa dei Diritti Sociali ODV, Cittadinanzattiva Lazio e Confconsumatori Lazio, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lazio.

Transizione Digitale, il calendario dei primi incontri sullo SPID

Lo SPID – il Sistema Pubblico di Identità Digitale è un sistema di identificazione digitale di una persona fisica per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. In altre parole, cittadini e imprese, invece di utilizzare credenziali sempre diverse, hanno a disposizione un’unica identità digitale in grado di garantire l’accesso ai servizi digitali della PA.

Di fronte a questo nuovo sistema di identificazione, però, i consumatori spesso non hanno gli strumenti per poter comprendere il suo funzionamento. Per questo motivo Confconsumatori Lazio ha organizzato cinque seminari gratuiti, composti da due incontri ciascuno, presso i seguenti centri anziani della città di Roma:

– 17 febbraio h.16.00 – 24 febbraio h.16.00 presso Centro Esquilino (Via di San Quintino, 11)

– 21 febbraio h.16.00 – 28 febbraio h.16.00 presso Centro Trastevere (Viale Trastevere 143b)

– 4 marzo h.16.00 – 11 marzo h.16.00 presso Centro Sabotino (Via Sabotino,7)

– 24 marzo h.16.00/h. 18.00, presso Centro Castro Pretorio/Sallustiano (Via Montebello,70)

I cinque seminari – composti complessivamente da 10 incontri – saranno tenuti dal Dott. Giuseppe Zuccarello, Dottore Commercialista, che illustrerà in modo semplice cosa è lo SPID, il suo utilizzo, e le modalità di accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione. A moderare gli interventi sarà l’avvocato Barbara D’Agostino, presidente di Confconsumatori Lazio.

“Questi seminari – commentano l’avvocato Barbara d’Agostino, Presidente di Confconsumatori Lazio, e Fabrizio Ciliberto, Presidente U.Di.con. Regionale Lazio – rientrano nel quadro più ampio di attività di formazione ed informazione che stiamo realizzando grazie al progetto “Transizione Digitale”. Lo scopo finale è quello di far accrescere e di facilitare l’uso dei servizi online ed aiutare i cittadini consumatori più anziani, che non hanno molta dimestichezza con i nuovi sistemi telematici digitali, a prendere più confidenza e rendere più pratico con semplici indicazioni l’uso e la navigazione sul web della Pubblica Amministrazione”.

