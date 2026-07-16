Trenitalia, dal 17 al 19 luglio modifiche alla circolazione dei treni in Campania

Trenitalia informa che dalle ore 23:05 del 17 luglio alle ore 11:00 del 19 luglio la circolazione dei treni in Campania sarà sospesa fra le stazioni di Villa Literno e Sessa Aurunca per lavori di manutenzione programmata

Continuano i lavori sulla linea ferroviaria, in un’estate piena di interventi di manutenzione e cantieri (e spesso annessi disagi). In Campania nei prossimi giorni sono previste modifiche alla circolazione per lavori fra Villa Literno e Sessa Aurunca. Saranno coinvolti treni Intercity e il regionale di Trenitalia. In particolare, dalle ore 23:05 del 17 luglio alle ore 11:00 del 19 luglio, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Villa Literno e Sessa Aurunca per consentire lavori di manutenzione programmata.

Le modifiche alla circolazione ferroviaria

Ci saranno dunque variazioni di percorso, modifiche orarie e cancellazioni per alcuni treni, con l’attivazione nelle tratte interessate di bus sostitutivi che però potranno avere tempi di percorrenza più lunghi.

Trenitalia informa nel dettaglio che:

Alcuni treni Intercity e Intercity notte delle relazioni Milano Centrale /Roma Termini – Napoli Centrale/Salerno/Reggio di Calabria Centrale, Napoli Centrale – Sestri Levante, Reggio di Calabria Centrale/Salerno – Torino Porta Nuova, Roma Termini – Siracusa/Palermo e Roma Termini – Taranto subiscono v ariazioni di percorso con perdita di alcune fermate intermedie e/o modifiche di orario. Previsto servizio bus per alcuni treni Intercity e Intercity notte;

delle relazioni Milano Centrale /Roma Termini – Napoli Centrale/Salerno/Reggio di Calabria Centrale, Napoli Centrale – Sestri Levante, Reggio di Calabria Centrale/Salerno – Torino Porta Nuova, Roma Termini – Siracusa/Palermo e Roma Termini – Taranto subiscono v Previsto servizio bus per alcuni treni Intercity e Intercity notte; I treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle relazioni Caserta – Formia-Gaeta, Roma Termini – Napoli Centrale, Napoli Centrale – Formia-Gaeta, Roma Termini – Villa Literno, Roma Termini – Benevento, Napoli Centrale – Boiano, Napoli Centrale – Minturno- Scauri, e Roma – Benevento subiscono variazioni di orario, cancellazioni totali o parziali. Sarà attivo il servizio con bus tra le stazioni di Caserta – Villa Literno/Aversa; Napoli Centrale/Villa Literno – Sessa Aurunca; Villa Literno – Formia/Minturno.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale, avvisa Trenitalia, e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. C’è inoltre una pagina web dedicata con i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria previsti per i prossimi mesi, consultabili per regione.

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