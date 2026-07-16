giovedì 16 Luglio 2026

Treni in Campania, modifiche alla circolazione (Foto Creative Vix per Pexels)

Trenitalia, dal 17 al 19 luglio modifiche alla circolazione dei treni in Campania

Trenitalia informa che dalle ore 23:05 del 17 luglio alle ore 11:00 del 19 luglio la circolazione dei treni in Campania sarà sospesa fra le stazioni di Villa Literno e Sessa Aurunca per lavori di manutenzione programmata

16 Luglio 2026 Redazione

Continuano i lavori sulla linea ferroviaria, in un’estate piena di interventi di manutenzione e cantieri (e spesso annessi disagi). In Campania nei prossimi giorni sono previste modifiche alla circolazione per lavori fra Villa Literno e Sessa Aurunca. Saranno coinvolti treni Intercity e il regionale di Trenitalia. In particolare, dalle ore 23:05 del 17 luglio alle ore 11:00 del 19 luglio, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Villa Literno e Sessa Aurunca per consentire lavori di manutenzione programmata.

Le modifiche alla circolazione ferroviaria

Ci saranno dunque variazioni di percorso, modifiche orarie e cancellazioni per alcuni treni, con l’attivazione nelle tratte interessate di bus sostitutivi che però potranno avere tempi di percorrenza più lunghi.

Trenitalia informa nel dettaglio che:

  • Alcuni treni Intercity e Intercity notte delle relazioni Milano Centrale /Roma Termini – Napoli Centrale/Salerno/Reggio di Calabria Centrale, Napoli Centrale – Sestri Levante, Reggio di Calabria Centrale/Salerno – Torino Porta Nuova, Roma Termini – Siracusa/Palermo e Roma Termini – Taranto subiscono variazioni di percorso con perdita di alcune fermate intermedie e/o modifiche di orario. Previsto servizio bus per alcuni treni Intercity e Intercity notte;
  • I treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle relazioni Caserta – Formia-Gaeta, Roma Termini – Napoli Centrale, Napoli Centrale – Formia-Gaeta, Roma Termini – Villa Literno, Roma Termini – Benevento, Napoli Centrale – Boiano, Napoli Centrale – Minturno- Scauri, e Roma – Benevento subiscono variazioni di orario, cancellazioni totali o parziali. Sarà attivo il servizio con bus tra le stazioni di Caserta – Villa Literno/Aversa; Napoli Centrale/Villa Literno – Sessa Aurunca; Villa Literno – Formia/Minturno.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale, avvisa Trenitalia, e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. C’è inoltre una pagina web dedicata con i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria previsti per i prossimi mesi, consultabili per regione.

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