Trenitalia, si rinnova la conciliazione paritetica con i consumatori

Trenitalia ha rinnovato il protocollo di conciliazione paritetica con le associazioni dei consumatori. L’intesa introduce un quadro unico valido per Frecciarossa, Intercity e Regionale

Trenitalia rinnova il protocollo di conciliazione paritetica con le associazioni dei consumatori. Con il nuovo accordo, informa una nota, “Trenitalia compie un ulteriore passo nel percorso avviato negli anni scorsi con la negoziazione paritetica”, che l’azienda mette infatti a disposizione dal 2009 per favorire la soluzione dei contenziosi fra azienda e viaggiatori.

Trenitalia, società del Gruppo FS, e le associazioni dei consumatori hanno firmato ieri a Roma il nuovo protocollo di conciliazione paritetica, aggiornando così uno strumento pensato per offrire ai viaggiatori “una via semplice, gratuita e rapida” per risolvere eventuali controversie con l’azienda senza avviare un contenzioso giudiziario. A sottoscrivere il nuovo protocollo sono stati Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, e Carmelo Calì, Presidente dell’Organo Paritetico di Garanzia, in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori.

Dal reclamo alla tutela dei viaggiatori

La conciliazione paritetica è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie che consente di affrontare i reclami in modo alternativo rispetto alle vie legali.

In concreto, può essere attivata quando il passeggero, dopo aver presentato un reclamo, non ritiene adeguata la risposta o l’indennizzo ricevuto. Il protocollo introduce un quadro unico valido per tutti i brand dell’azienda, Frecciarossa, Intercity e Regionale, e si estende ai servizi ferroviari transfrontalieri operati sul territorio italiano. Per i viaggiatori, spiega Trenitalia, “significa poter contare su uno strumento di tutela più uniforme e facilmente accessibile, capace di rafforzare il rapporto di fiducia con l’azienda e di promuovere una gestione delle controversie più rapida ed efficace”.